55歲以上人士不可忽視投資股市 外媒提醒兩大侵蝕財富原因

〔財經頻道／綜合報導〕投資股市是累積和成長財富的最佳途徑之一，即使過了55歲，它也能成為財務規劃的重要部分。英媒報導指出，55歲以上的人士不能忽視股市，有兩大原因，即在現在「長壽風險」下，積蓄容易耗盡。此外，生活成本不斷上漲，購買力不斷被侵蝕，顯示通貨膨脹對財富的破壞力很大。

根據財富管理平台Stratiphy的研究，英國很大一部分55歲以上的人沒有將資金投資於股市。在過去12個月中，這群人中只有約23%的人投資了股票，而18-34歲族群的比例為47%。

顯然，許多55歲或以上的人可能正在考慮退休，或已經退休。但以下是為什麼在這個年齡層不投資股票可能會帶來問題的原因。

首先是，在談到財務和退休規劃時，我們現在正面臨一個主要風險是「長壽風險」，即積蓄耗盡的風險。這裡有兩個關鍵問題。首先，我們許多人的壽命比前幾代長得多。如今，許多人活到了90多歲，這意味著需要大量的長期儲蓄。

第二，生活成本不斷上漲，購買力不斷被侵蝕。請注意，如果未來30年的通貨膨脹率平均為3%，那麼2025年的10萬英鎊儲蓄，到2055年的購買力將相當於今天的4萬英鎊左右，這顯示通貨膨脹對財富的破壞力有多大。

把這兩個問題放在一起，如果55歲時不投資股市，風險就會很大。因為如果一個人的錢沒有成長，那麼假設他們現在沒有大量的儲蓄，那麼他們在以後的生活中可能會面臨嚴重的財務缺口。

值得一提的是，投資股市不一定需要承擔巨大的風險。如今，市面上有許多低風險產品，以及能夠帶來穩定長期回報且波動較小的產品。

