晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

55歲以上人士不可忽視投資股市 外媒提醒兩大侵蝕財富原因

2025/09/14 13:35

投資股市是累積和成長財富的最佳途徑之一，即使過了55歲，它也能成為財務規劃的重要部分。（資料照）投資股市是累積和成長財富的最佳途徑之一，即使過了55歲，它也能成為財務規劃的重要部分。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資股市是累積和成長財富的最佳途徑之一，即使過了55歲，它也能成為財務規劃的重要部分。英媒報導指出，55歲以上的人士不能忽視股市，有兩大原因，即在現在「長壽風險」下，積蓄容易耗盡。此外，生活成本不斷上漲，購買力不斷被侵蝕，顯示通貨膨脹對財富的破壞力很大。

根據財富管理平台Stratiphy的研究，英國很大一部分55歲以上的人沒有將資金投資於股市。在過去12個月中，這群人中只有約23%的人投資了股票，而18-34歲族群的比例為47%。

顯然，許多55歲或以上的人可能正在考慮退休，或已經退休。但以下是為什麼在這個年齡層不投資股票可能會帶來問題的原因。

首先是，在談到財務和退休規劃時，我們現在正面臨一個主要風險是「長壽風險」，即積蓄耗盡的風險。這裡有兩個關鍵問題。首先，我們許多人的壽命比前幾代長得多。如今，許多人活到了90多歲，這意味著需要大量的長期儲蓄。

第二，生活成本不斷上漲，購買力不斷被侵蝕。請注意，如果未來30年的通貨膨脹率平均為3%，那麼2025年的10萬英鎊儲蓄，到2055年的購買力將相當於今天的4萬英鎊左右，這顯示通貨膨脹對財富的破壞力有多大。

把這兩個問題放在一起，如果55歲時不投資股市，風險就會很大。因為如果一個人的錢沒有成長，那麼假設他們現在沒有大量的儲蓄，那麼他們在以後的生活中可能會面臨嚴重的財務缺口。

值得一提的是，投資股市不一定需要承擔巨大的風險。如今，市面上有許多低風險產品，以及能夠帶來穩定長期回報且波動較小的產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財