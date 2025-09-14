晴時多雲

港商在台辦事處疑參與中國晶片製造遭美方列管 經濟部要查了

2025/09/14 13:39

港商在台辦事處遭美國列入實體名單，可能原因包括參與中國先進運算及晶片製造與銷售等，經濟部將進一步查核。（路透）港商在台辦事處遭美國列入實體名單，可能原因包括參與中國先進運算及晶片製造與銷售等，經濟部將進一步查核。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國商務部近日將全球32個實體列入實體名單，包含1家台灣實體。經濟部今說明，該實體是港商在台辦事處，並無進出口廠商資格，可能原因包括支持中國軍事現代化、參與中國先進運算及晶片製造與銷售等，經濟部將進一步查核實際經營業務是否與當初申請相符。

貿易署指出，美商務部近日將全球32個實體列入實體名單，包括中國23家、印度1家、伊朗1家、新加坡1家、台灣1家、土耳其3家和阿拉伯聯合大公國2家的實體。這些實體遭美商務部列爲管制對象的原因包括支持中國軍事現代化、參與中國先進運算及晶片製造與銷售，提供裝備予軍事、政府、安全部門，以及協助俄羅斯取軍事用品等。

貿易署續指，美商務部此次公布的列管對象以中商為主，台灣遭列名的業者為港商在台設立的辦事處。經查，該辦事處並未有進出口廠商資格，經濟部將進一步查核該辦事處實際經營業務是否與當初申請相符。

經濟部重申，為履行防止大規模武器擴散的國際義務，因協助武擴活動而遭國際制裁的實體，亦可能遭列入我國的實體名單，因此呼籲業者出口貨品時，應做好盡責調查，包括進行最終使用者及用途查核等。

為協助業者落實盡職調查，經濟部持續加強出口管制宣導活動，今年前8月已舉辦16場，其中包括邀請熟悉美國出口管制及制裁法規的法律專家，向業者說明相關管制規定，以協助業者避免違反我國或主要國家法規而遭致制裁。

