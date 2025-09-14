擁2千萬資產！72歲男爽選「準時退休」超後悔 悲慘下場曝

擁有鉅額資產，不一定就能保障無憂無慮的老後生活，日媒以真實案例，揭示了另一種殘酷的真相。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕擁有財富對於邁入老年的人來說，似乎是最堅實的保障，然而，若沒有謹慎規劃金錢的使用，恐怕讓退休生活夢碎。日本一名男子在60歲時決定準時退休，因為仗著自己擁有1億日圓（約新台幣2022萬元）的資產，決定退休盡情享樂，然而，奢華生活迅速吞噬他的財富，最終還因生病讓資產幾乎蒸發，讓他相當後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本一名A先生（化名）在60歲時選擇從公司退休，雖然他還能繼續延長雇用再工作5年，但他認為已經沒有必要。原因很簡單，他認為自己手上握有龐大的資產，這些來自退休金、長年累積的存款，以及父母留下的遺產，總額高達1億日圓。未婚無子女的他，認為無需留下遺產，決定把人生最後的黃金時期用來盡情享樂。

退休後，A先生第一件事就是換房，他賣掉20年前買下的舊公寓，以約4000萬日圓（約新台幣809萬元）售出，再花約2500萬日圓（約新台幣506萬元）購入一間靠近車站的豪宅，隨後又花1200萬日圓（約新台幣243萬元）買下一輛海外高級轎車。接下來數年，他沉迷於高級手錶、奢華旅行及米其林餐廳，把奢侈當作日常，短短5年內花掉數千萬日圓。

奢華生活迅速吞噬財富，65歲時，他的存款已跌破3000萬日圓（約新台幣607萬元），雖然察覺危機，但花錢習慣難以改變。進入70歲後，更嚴重的打擊接踵而至，就是健康開始惡化。由於長年過度飲食，他體重增加25公斤，被診斷出糖尿病，必須嚴格控制飲食，搭配運動、藥物及長期通院。

如今72歲的他，不僅存款剩不到1000萬日圓（約新台幣202萬元），過去最愛的美食享受與奢華生活也全數消失。即便賣掉豪宅和名車換回資金，他的身體狀況已讓他無法再享受金錢帶來的樂趣。

專家提醒，老後的保障並非資產數字，而是規劃與健康。即便擁有上億財富，若忽視身體與理性規劃，最終恐怕只能換來無力的悔恨。

