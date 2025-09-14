晴時多雲

台積電效應?嘉義六腳農地網路售價每坪破百萬引熱議

2025/09/14 13:01

台積電嘉科一廠完工，帶動周邊房地產行情。（記者蔡宗勳攝）台積電嘉科一廠完工，帶動周邊房地產行情。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕yes319房屋市集一則嘉義縣六腳竹子腳農地出售訊息，出現每坪單價106.66萬元的驚人天價，網友笑稱台積電外溢效應未免也太厲害了，偏僻的鄉下竟然也有每坪破百萬元的行情。陳姓仲介則表示，這則售地訊息是522坪的一般農地加上9坪大的資材室合計要賣960萬元，由於電腦計算僅顯示房子才會出現每坪106.66萬元的數字。

嘉義縣六腳竹子腳農地出售，年現每坪破百萬元的超高行情。 （擷取自房屋市集網站）嘉義縣六腳竹子腳農地出售，年現每坪破百萬元的超高行情。 （擷取自房屋市集網站）

房屋市集這個售地標的位於嘉義縣六腳鄉竹子腳台19省道旁，前面路寬25公尺，土地寬24公尺，深度86公尺，土地面積522坪，結構鋼筋混凝土的資材室9坪，開價960萬元。不過網頁上顯示總價960萬元，每坪單價106.66萬元，權狀坪數9坪，超高單價令人咋舌。

陳姓仲介指出，實際是522坪的一般農地附9坪大的資材室要賣960萬元，但電腦試算時僅用權狀坪數去計算，才會出現每坪106.66萬元的數字。

