0050成分股異動康霈、川湖入列 散戶搶搭順風車反成韭菜

〔記者張慧雯／台北報導〕「臺灣50指數」9月5日宣布新增成分股納入康霈*（6919）及川湖（2059），由於康霈股價9月以來自202元一度狂飆至277元，市場戲稱「0050被吃豆腐」，不過，攤開元大台灣50（0050）最新持股可發現，無論是康霈或川湖，0050一張都還沒買，倒是聞訊而來的投資人變成韭菜。

被動型ETF的成分股主要都是跟著指數走，9月5日指數公司宣布「臺灣50指數」成分股納入康霈*、川湖，刪除藥華藥（6446）、台泥（1101），相關成分股納入及刪除的變動自9月22日（星期一）起生效；不少投資人多認為，宣布日至生效日的「空窗期」趁機買進新增成分股，接下來就能「坐等」投信抬轎，戲稱「吃豆腐」。

不少散戶喜歡找「規模大」的基金吃豆腐，但「豆腐」沒吃成，反成韭菜的案例層出不窮。除0050外，先前還有首次募集規模就超過1750億元的元大台灣高股息（00940），投資人也在看00940的成分股有哪些，想要搶先搭順風車，過去更有所謂的「投信季底作帳行情」，散戶盯著三大法人進出研究「明牌」；不過，法人指出，無論是新募集的基金或是基金調整成分股都有所謂的「過渡期」，且投信公司本就不是省油的燈，投資人想搭順風車絕對沒有那麼簡單。

以康霈為例，8月29日收在202元，9月5日收在255元，而9月5日傍晚公告納入「臺灣50指數」成分股，隔日更來到277元，孰料，法說變成法會，康霈股價又回到207元，攤開0050手中持股一張都還沒買，想搭順風車的投資人這下子可都套在高點，豆腐吃不成反成韭菜!

