需求趨緩 Ram取消開發全電動皮卡計畫

北美電動車銷量下滑，Ram宣布取消全電動1500皮卡計畫。

〔財經頻道／綜合報導〕斯泰蘭蒂斯（Stellantis）旗下汽車品牌「Ram」宣布，將取消開發全尺寸電動Ram 1500皮卡的計畫，原因是北美市場對電動車需求趨緩，市場熱度不如預期。

《CNBC》報導，Ram 12日發出聲明表示，隨著北美市場對全尺寸純電皮卡（BEV）的需求放緩，公司決定重新檢視產品策略，並中止純電動皮卡的開發。報導指出，Ram 1500皮卡原本預計於2024年底上市，但該計畫已被延後2次。

儘管取消開發全尺寸電動Ram 1500皮卡的計畫，Ram仍計劃推出一款具備延程功能的電動車，新款電動車除了電池外，還會搭載一具汽油發電引擎，能延長續航力，減少里程焦慮。新款電動車預計於2026年問世，名稱也將由「Ramcharger」更改為「Ram 1500 REV」。

報導指出，此次變動，正值Ram執行長庫尼斯基斯（Tim Kuniskis）去年底回鍋公司後，展開一系列挽救品牌的行動之一。

此外，斯泰蘭蒂斯新任執行長菲洛薩（Antonio Filosa）也在調整前任執行長卡洛斯·塔瓦雷斯（Carlos Tavares）的一些策略，並承諾將做出必要且艱難的決策，以讓公司重新恢復成長與獲利。

