晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

AI眼鏡市場爆發在即 9檔台廠供應鏈迎成長契機

2025/09/14 09:58

AI眼鏡今年全球銷量倍增，挹注9檔概念股成長動能。（圖擷取自元大投顧報告）AI眼鏡今年全球銷量倍增，挹注9檔概念股成長動能。（圖擷取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕AI眼鏡新產品陸續出爐，法人推估，2025年、2026年全球銷售量約550萬、1100萬台，年增率分別達103%、100%；法人看好AI眼鏡崛起，點名9檔概念股可望迎來成長契機，包括臻鼎-KY（4958）、華通（2313）、錼創-KY（6854）、亞光（3019）、全新（2455）、宏捷科（8086）、瑞昱（2379）、台郡（6269）、GIS-KY（6456）。

元大投顧指出，AI眼鏡產品以語音及觸控為操作方式，估計2025年下旬Meta將推出初階視覺顯示產品，採LCoS顯示技術，2026年Amazon推出視覺導航產品，估計2027年Google也將推出視覺顯示產品，Meta推出高階視覺顯示產品。

報告中指出，目前AI眼鏡全球銷量僅數百萬台，相關台廠營收占比不高，但長期仍有機會成為成長動能，預期已進入Meta供應鏈的瑞昱、台郡、臻鼎因技術具優勢，基本面穩健為推薦標的，已進入陸系供應鏈的華通亦值得留意；至於未來市場可望陸續推出具鏡片視覺顯示產品，已與客戶共同研發的全新、錼創、GIS-KY、亞光等，值得投資人留意成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財