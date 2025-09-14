AI眼鏡市場爆發在即 9檔台廠供應鏈迎成長契機

AI眼鏡今年全球銷量倍增，挹注9檔概念股成長動能。（圖擷取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕AI眼鏡新產品陸續出爐，法人推估，2025年、2026年全球銷售量約550萬、1100萬台，年增率分別達103%、100%；法人看好AI眼鏡崛起，點名9檔概念股可望迎來成長契機，包括臻鼎-KY（4958）、華通（2313）、錼創-KY（6854）、亞光（3019）、全新（2455）、宏捷科（8086）、瑞昱（2379）、台郡（6269）、GIS-KY（6456）。

元大投顧指出，AI眼鏡產品以語音及觸控為操作方式，估計2025年下旬Meta將推出初階視覺顯示產品，採LCoS顯示技術，2026年Amazon推出視覺導航產品，估計2027年Google也將推出視覺顯示產品，Meta推出高階視覺顯示產品。

報告中指出，目前AI眼鏡全球銷量僅數百萬台，相關台廠營收占比不高，但長期仍有機會成為成長動能，預期已進入Meta供應鏈的瑞昱、台郡、臻鼎因技術具優勢，基本面穩健為推薦標的，已進入陸系供應鏈的華通亦值得留意；至於未來市場可望陸續推出具鏡片視覺顯示產品，已與客戶共同研發的全新、錼創、GIS-KY、亞光等，值得投資人留意成長動能。

