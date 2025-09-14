蘋果AI高層再現離職潮 前Siri負責人將於下月離任

蘋果公司（Apple）在人工智慧（AI）領域再次面臨高層人事動盪。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司（Apple）在人工智慧（AI）領域再次面臨高層人事動盪。《彭博》援引知情人士消息報導，曾負責Siri發展的資深主管沃克 （Robby Walker）預計將於下個月離職。

報導指出，沃克是AI總監吉安南德里亞（John Giannandrea）核心幕僚之一，過去是Siri團隊的關鍵人物。直到今年稍早，蘋果把Siri主導權轉交給軟體部門主管費德里希（Craig Federighi），據傳是因為Siri多項原定推出的新功能接連延遲，導致外界批評不斷。而這項變動也被視為蘋果在AI發展上遭遇的重大挫折之一。

離開Siri團隊後，沃克轉而領導蘋果內部一項新計畫，開發具AI能力的搜尋引擎，目標是與ChatGPT和Perplexity等產品競爭，該系統預計最快將於2026年推出。

現有知情人士透露，沃克計劃下個月離開蘋果公司，但相關消息目前尚未對外公布。蘋果方面對此不予評論。

報導指出，雖然近幾個月來沃克的職責與管理團隊已大幅縮減，但他仍被視為蘋果AI戰略中的重要人物。沃克的離職，也凸顯該部門正面臨人才出走的壓力。

今年稍早，蘋果AI模型團隊負責人龐若明（Ruoming Pang）跳槽至競爭對手Meta，並帶走多位工程師與研究人員，另一位搜尋服務高層弗蘭克·朱（Frank Chu）也於上月加入Meta。

