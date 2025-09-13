投1500份履歷沒人敢用 44歲副總裁崩潰吐願當掏糞工

一名失業副總裁投了上千份履歷都石沉大海，身心承受極大壓力。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕曾擔任新創公司產品副總裁的伍德沃德 （Jacob Woodward），今年44歲，有6個孩子要養。2024年7月離職後，至今還沒到工作，期間投了1500份履歷全部石沉大海，目前仰賴妻子打2份工應付開銷。他崩潰悲吐，如果能讓他養家活口，未來20年就算當掏糞工也願意。

《商業內幕》報導，44歲的伍德沃德有6個孩子，居住在紐約州。他自2024年7月離開一家名為Decent的健康計畫新創公司以來，一直在找工作。

他先是擔任這家新創公司的產品總監，沒多久就升為副總裁。然而，幾個月後，公司幾乎倒閉，不得不縮減規模，只留下伍德沃德和另一個人。伍德沃德對此非常感激，因為他們解雇其他員工，試圖重新出發。

然而，這家新創公司欲振乏力，沒多久，伍德沃德決定辭職，他說：「我以為辭職是一個機會，因為我看到AI將改變一切。這些年來，我已經在這個領域做了足夠多的工作，我知道那裡將存在一些重大的機會。」但隨著時間的推移，事情變得越來越困難。

他坦言，過去一年多已經申請 1500 多個工作，幾乎沒有收到任何回應。歷經多次的考驗，他直言：「現在我願意做任何事，只為了多賺點錢，這樣我太太就不用打兩份工累死自己，這對她來說壓力太大了。如果能養家活口，我願意在接下來的20年去掏糞賺錢。」

他難過的說，「家裡需要我賺錢養家，我花了25年時間在公司步步高升，卻落得如此下場。這對我來說是一次沉重的打擊，真的讓我身心俱疲。」

面對漫長的求職過程，女兒有時會關心詢問：「爸爸，你找到工作了嗎？」伍德沃德不得不如實回答。後來，女兒不再問了，「我覺得孩子們替我感到難過」。某一天，伍德沃德正在用女兒的平板電腦查看她的狀況，以便了解孩子的上網狀態。他看到小女兒搜尋「我怎麼能讓我爸爸開心？」，伍德沃德傷心地說，「很難想像找工作的過程對我的孩子帶來多大的影響。」

