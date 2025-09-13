晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

投1500份履歷沒人敢用 44歲副總裁崩潰吐願當掏糞工

2025/09/13 23:21

一名失業副總裁投了上千份履歷都石沉大海，身心承受極大壓力。示意圖。（彭博）一名失業副總裁投了上千份履歷都石沉大海，身心承受極大壓力。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾擔任新創公司產品副總裁的伍德沃德 （Jacob Woodward），今年44歲，有6個孩子要養。2024年7月離職後，至今還沒到工作，期間投了1500份履歷全部石沉大海，目前仰賴妻子打2份工應付開銷。他崩潰悲吐，如果能讓他養家活口，未來20年就算當掏糞工也願意。

《商業內幕》報導，44歲的伍德沃德有6個孩子，居住在紐約州。他自2024年7月離開一家名為Decent的健康計畫新創公司以來，一直在找工作。

他先是擔任這家新創公司的產品總監，沒多久就升為副總裁。然而，幾個月後，公司幾乎倒閉，不得不縮減規模，只留下伍德沃德和另一個人。伍德沃德對此非常感激，因為他們解雇其他員工，試圖重新出發。

然而，這家新創公司欲振乏力，沒多久，伍德沃德決定辭職，他說：「我以為辭職是一個機會，因為我看到AI將改變一切。這些年來，我已經在這個領域做了足夠多的工作，我知道那裡將存在一些重大的機會。」但隨著時間的推移，事情變得越來越困難。

他坦言，過去一年多已經申請 1500 多個工作，幾乎沒有收到任何回應。歷經多次的考驗，他直言：「現在我願意做任何事，只為了多賺點錢，這樣我太太就不用打兩份工累死自己，這對她來說壓力太大了。如果能養家活口，我願意在接下來的20年去掏糞賺錢。」

他難過的說，「家裡需要我賺錢養家，我花了25年時間在公司步步高升，卻落得如此下場。這對我來說是一次沉重的打擊，真的讓我身心俱疲。」

面對漫長的求職過程，女兒有時會關心詢問：「爸爸，你找到工作了嗎？」伍德沃德不得不如實回答。後來，女兒不再問了，「我覺得孩子們替我感到難過」。某一天，伍德沃德正在用女兒的平板電腦查看她的狀況，以便了解孩子的上網狀態。他看到小女兒搜尋「我怎麼能讓我爸爸開心？」，伍德沃德傷心地說，「很難想像找工作的過程對我的孩子帶來多大的影響。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財