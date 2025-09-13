不怕痛風？台灣人去年狂嗑近5萬噸文蛤 價值58億好驚人

台灣人愛吃文蛤，每年消耗量驚人。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據農業行動平台「田邊好幫手」最新統計，目前全台養殖漁業面積為4.12萬公頃，養殖種類以文蛤居冠，達到7571公頃。近5年產量落在5萬公噸左右，去年則為4.7萬公噸，產值達58億。由於文蛤無法長途運輸，幾乎都是內銷，也就是台灣人一年大約嗑掉5萬公噸的文蛤。

文蛤又叫蛤蜊、蚶仔，是市面上最常看到的貝類，臺灣西部及北部海域是主要產地，煮湯、熱炒、燒烤都很美味。

根據統計，台灣文蛤近5年產量（2022年至2024年）分別為5.22公噸、5.29公噸、5.41公噸、5.52公噸、4.76公噸。年產值分別為42億、38億、45億、46億、58億。

不過，今年丹娜絲颱風及西南氣流連續豪雨，全國文蛤最大產地的雲林縣受災慘重，雲林文蛤養殖面積達3500公頃，集中在台西、口湖兩鄉，年產量3.2萬噸，這次受災以口湖鄉最嚴重，公所速報受損面積約270公頃，今年中秋節文蛤恐因此漲價。

