輝達創造「前所未有」需求 廣達接單到手軟、坦承生產瓶頸

2025/09/13 20:15

輝達的Blackwell Ultra GB300 AI 伺服器正面臨「前所未有」的需求。（取自網路）輝達的Blackwell Ultra GB300 AI 伺服器正面臨「前所未有」的需求。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）的主要供應商之一廣達表示，輝達的Blackwell Ultra GB300 AI 伺服器正面臨「前所未有」的需求，但由於目前產量不足以滿足龐大的訂單，廣達承認遇到生產瓶頸，樂觀的來看，預計未來幾年巨大市場的趨勢將持續。

輝達近期宣布GB300 AI集群的產量提升，市場需求似乎遠超預期。廣達執行副總楊麒令表示，AI伺服器的需求難以想像，NVIDIA的GB200和GB300是客戶中最受歡迎的選擇。更重要的是，廣達也報告了生產瓶頸，並聲稱隨著「AI炒作」的興起，需求已遠遠超過供應，預計未來幾年這種勢頭將持續下去。

廣達是與富士康並列的NVIDIA AI伺服器主要供應商之一，該公司還宣布計劃將生產中心擴展至美國以及泰國和墨西哥等地區。

廣達的墨西哥工廠預計將於明年投產，同時該公司也正在加州和田納西州進行投資。值得一提的是，廣達預計伺服器出貨量將在第4季達到高峰值，其中很大一部分將用於Blackwell Ultra GB300叢集。

根據供應鏈消息，NVIDIA的AI伺服器將在年底迎來強勁需求。此外，Vera Rubin也即將亮相，這將為輝達在AI 產業帶來另一個助力。

