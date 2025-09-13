晴時多雲

「1家晶片公司 」贏過加密貨幣4兆美元市值 他1語引市場關注

2025/09/13 18:15

整個加密貨幣4兆美元的市值，還低於一家晶片公司（輝達）的市場估值，引發討論。（路透）整個加密貨幣4兆美元的市值，還低於一家晶片公司（輝達）的市場估值，引發討論。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕整個加密貨幣4兆美元的市值，還低於一家晶片公司的市場估值，這是全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance）創辦人、前執行長趙長鵬的最新看法。

趙長鵬在X貼文中指出，「未來所有貨幣的總市值還不到一家晶片公司的市值。」他還呼籲大家「算一下」加密貨幣的相對規模。透過將整個產業4.01兆美元的市值與一家晶片公司的市值進行比較，引起了人們對加密貨幣市場估值的關注。

全球加密貨幣市場上漲1.14%，達到4.01兆美元，儘管比特幣和以太幣在最近的交易日中波動有限。比特幣交易價格為11萬5126.53美元，24小時內上漲1.01%，7天內上漲2.51%；以太坊交易價格4535.16美元，日漲幅為2.38%，週漲幅為2.60%。

Solana在主要加密貨幣中表現最佳，交易價為239.38美元，日漲幅為6.36%，週漲幅為15.77%。該加密貨幣逼近240美元的價位，在當前市場週期中跑贏比特幣和以太幣。

狗狗幣本週表現強勁，上漲20.23%，目前交易價為0.2604美元。 XRP維持穩定上漲，報3.05美元，週回報率為7.26%，而BNB交易價為906.76美元，七天回報率為6.67%。

趙長鵬的比較凸顯加密貨幣市場相對於傳統科技公司的規模。像輝達這樣的大型半導體公司市值已超過4兆美元。這使得整個加密貨幣產業堪比一檔科技股。這項觀察引發了人們對加密貨幣市場成熟度和成長潛力的質疑，因為該行業的總估值仍在單一科技巨頭的估值範圍內。

