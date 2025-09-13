延後5年領退休金的「金算盤 」崩潰 因低估「這因素」他悔不當初

日本一名男子因為延後領取退休金，讓他「放棄5年健康的人生」，加上妻子生病，很快的積蓄就花光了。兩人的「安心退休」生活破滅。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名退休者原本在65歲即可領取退休金，但他選擇從70歲才開始領取，現在回想起來懊悔不已，因為延後領取退休金，讓他「放棄了5年健康的人生」，加上妻子生病，很快的積蓄就花光了。兩人的「安心退休」生活破滅，原本想要共同旅行的願望也難以實現。

根據日本退休金制度，可以透過從65歲開始延遲領取退休金來增加退休金金額。作為增加退休生活支出的選擇，這項制度越來越受到關注，但並非每個人都能從中受益。實際上，如果不考慮自身健康狀況、家庭結構、醫療和照護風險等因素，最終可能會後悔當初的決定。

居住在東京的76歲老人高木義雄（化名），他目前的退休金，包括員工年金保險，每月約24萬日圓。他選擇延遲領取退休金，從70歲開始領取退休金。 他說：「一位前輩告訴我，如果我推遲領取退休金，我的退休金就會增加，我一直認為這是正確的做法。我65歲（當時）了，身體還算健康，還有一些積蓄，所以我想，『我再等5年，盡可能多領一點。』」但現在，他回想起來，「希望自己能在65歲的時候早點得到它。」

延期退休金支付制度是指透過將65歲延遲至66至70歲之間來增加退休金發放的製度。每延遲一個月，退休金發放額度增加0.7%，最高可達42%。就高木的情況而言，透過延遲至70歲，他每月原本17萬日圓左右的養老金增加到了近24萬日圓。

不過，高木反映，僅僅因為福利金額增加，並不代表實現了「安心退休」。他說：「每個月的收入確實增加了。但在我推遲還款的5年裡，我一直靠積蓄生活，家裡的電器壞了，牙醫的帳單也越來越高……積蓄很快就花光了。」

此外，他的妻子在71歲時患了輕度中風，需要護理。雖然他一直在使用護理保險服務來提供居家護理，但他表示，接送妻子往返醫院和準備餐點的忙碌生活讓他身心俱疲。他表示，「除此之外，我最近還被診斷出患有高血壓。我對自己的健康狀況很有信心，但情況開始變得更糟了。」

高木表示，他後悔推遲領取退休金的主要原因是「為了領取退休金，他放棄了5年健康的人生」。

高木的妻子說：「我和丈夫都65歲了，身體還挺好的。我們真的很想去旅行，把錢花在攝影愛好上。但內心深處，我們覺得必須節儉，因為我們推遲了養老金的領取，所以最終我們把那些好玩的事情都推遲了。」

高木說：「如今遠行對我來說很不方便，身心俱疲，還要照顧妻子，總覺得那5年白白浪費了。」

專家表示，延遲領取退休金確實有經濟效益。例如，如果65歲時每月退休金為17萬日圓，那麼延遲到70歲，每月退休金將減少到約24萬日圓。但是，由於延遲領取退休金的時間會縮短，因此除非活到足夠長的年齡（通常為81-82歲），否則您將無法收回投資。

隨著年齡的增長，患病和照護的風險也會增大，因此不僅需要規劃生活費，還需要規劃醫療費和照護費用。

此外，由於延期期間無法領取退休金，因此必須儲蓄資金以支付在此期間的生活開支。對於那些公共支持有限或患有慢性疾病的人來說，這可能是一個有風險的選擇。

專家提醒，「最好延後領取退休金」和「最好盡可能晚領取退休金」在某種程度上確實是正確的。然而，每個人的生活都不同。最適合您的決定將因您的健康狀況、家庭結構、房屋所有權或租賃權以及您的儲蓄額度而有很大差異。

正如同高木所說：「最好別想著『以後還能再回來』。65歲的你和70歲的你完全是兩個不同的人。我再也無法恢復當年的活力了。」

退休金體系的「退出策略」並非簡單的數字比較。如何看待「金錢」、「時間」和「健康」之間的平衡？這或許是每個人遲早都要面對的主題。

