晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

延後5年領退休金的「金算盤 」崩潰 因低估「這因素」他悔不當初

2025/09/13 17:00

日本一名男子因為延後領取退休金，讓他「放棄5年健康的人生」，加上妻子生病，很快的積蓄就花光了。兩人的「安心退休」生活破滅。（示意圖，歐新社）日本一名男子因為延後領取退休金，讓他「放棄5年健康的人生」，加上妻子生病，很快的積蓄就花光了。兩人的「安心退休」生活破滅。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名退休者原本在65歲即可領取退休金，但他選擇從70歲才開始領取，現在回想起來懊悔不已，因為延後領取退休金，讓他「放棄了5年健康的人生」，加上妻子生病，很快的積蓄就花光了。兩人的「安心退休」生活破滅，原本想要共同旅行的願望也難以實現。

根據日本退休金制度，可以透過從65歲開始延遲領取退休金來增加退休金金額。作為增加退休生活支出的選擇，這項制度越來越受到關注，但並非每個人都能從中受益。實際上，如果不考慮自身健康狀況、家庭結構、醫療和照護風險等因素，最終可能會後悔當初的決定。

居住在東京的76歲老人高木義雄（化名），他目前的退休金，包括員工年金保險，每月約24萬日圓。他選擇延遲領取退休金，從70歲開始領取退休金。 他說：「一位前輩告訴我，如果我推遲領取退休金，我的退休金就會增加，我一直認為這是正確的做法。我65歲（當時）了，身體還算健康，還有一些積蓄，所以我想，『我再等5年，盡可能多領一點。』」但現在，他回想起來，「希望自己能在65歲的時候早點得到它。」

延期退休金支付制度是指透過將65歲延遲至66至70歲之間來增加退休金發放的製度。每延遲一個月，退休金發放額度增加0.7%，最高可達42%。就高木的情況而言，透過延遲至70歲，他每月原本17萬日圓左右的養老金增加到了近24萬日圓。

不過，高木反映，僅僅因為福利金額增加，並不代表實現了「安心退休」。他說：「每個月的收入確實增加了。但在我推遲還款的5年裡，我一直靠積蓄生活，家裡的電器壞了，牙醫的帳單也越來越高……積蓄很快就花光了。」

此外，他的妻子在71歲時患了輕度中風，需要護理。雖然他一直在使用護理保險服務來提供居家護理，但他表示，接送妻子往返醫院和準備餐點的忙碌生活讓他身心俱疲。他表示，「除此之外，我最近還被診斷出患有高血壓。我對自己的健康狀況很有信心，但情況開始變得更糟了。」

高木表示，他後悔推遲領取退休金的主要原因是「為了領取退休金，他放棄了5年健康的人生」。

高木的妻子說：「我和丈夫都65歲了，身體還挺好的。我們真的很想去旅行，把錢花在攝影愛好上。但內心深處，我們覺得必須節儉，因為我們推遲了養老金的領取，所以最終我們把那些好玩的事情都推遲了。」

高木說：「如今遠行對我來說很不方便，身心俱疲，還要照顧妻子，總覺得那5年白白浪費了。」

專家表示，延遲領取退休金確實有經濟效益。例如，如果65歲時每月退休金為17萬日圓，那麼延遲到70歲，每月退休金將減少到約24萬日圓。但是，由於延遲領取退休金的時間會縮短，因此除非活到足夠長的年齡（通常為81-82歲），否則您將無法收回投資。

隨著年齡的增長，患病和照護的風險也會增大，因此不僅需要規劃生活費，還需要規劃醫療費和照護費用。

此外，由於延期期間無法領取退休金，因此必須儲蓄資金以支付在此期間的生活開支。對於那些公共支持有限或患有慢性疾病的人來說，這可能是一個有風險的選擇。

專家提醒，「最好延後領取退休金」和「最好盡可能晚領取退休金」在某種程度上確實是正確的。然而，每個人的生活都不同。最適合您的決定將因您的健康狀況、家庭結構、房屋所有權或租賃權以及您的儲蓄額度而有很大差異。

正如同高木所說：「最好別想著『以後還能再回來』。65歲的你和70歲的你完全是兩個不同的人。我再也無法恢復當年的活力了。」

退休金體系的「退出策略」並非簡單的數字比較。如何看待「金錢」、「時間」和「健康」之間的平衡？這或許是每個人遲早都要面對的主題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財