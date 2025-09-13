晴時多雲

電價難漲 台電先調空屋「底度費」月繳33.6元變100元

2025/09/13 17:03

台電於8月底公告實施空屋「底度費」調整，9月開始改成「底度費」要收100元，民眾一期需要多繳133元，可望挹注台電財務超過10億元。（資料照）台電於8月底公告實施空屋「底度費」調整，9月開始改成「底度費」要收100元，民眾一期需要多繳133元，可望挹注台電財務超過10億元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會前夕，台電於8月底公告實施空屋「底度費」調整，150萬空屋會受影響，過去以每月「底度20度」來收費，9月開始改成「底度費」（指基本電費）要收100元，民眾一期需要多繳133元，可望挹注台電財務超過10億元。

民生電價持續改革，過去對月用1千度以上的豪宅漲過電價，但在今年電價「凍漲」氛圍再起之下，估計民生電價也很難調漲，台電先前已向經濟部反應，也在8月底正式出手，將空屋底度收費標準調整。

低度使用住宅、即俗稱的空屋，包括待售房屋在內等會被收「底度費」，先前底度門檻為20度，若未超過也是以20度收費，台電先前曾提出倍增、40度想法，但隨著掛表、拉線成本增加，且須要維護等，台電在8月26日公告，調整「底度費」每月最低收費金額為100元；以往未達20度的收費約33.6元，調整收100元回推就是60度，等於一口氣調整3倍，估計全台近150萬戶受影響，約佔住宅用戶1成。

台電發言人蔡志孟強調，「這並非漲價」，過去住宅多是設置傳統電錶，但近年持續改成AMI智慧電錶，台電在線路設置、維護成本都要合理反映。

他也進一步解釋，底度費就像是手機基本月費，用戶超過底度基本門檻後，就是正常收費，而其他公營事業如台水、北水、瓦斯公司等基本費都不能扣抵。過去底度20度，等於一天收不到1度的費用，蔡志孟指出，目前調整為60度，一天僅收2度，影響不大。

民眾貼出電費帳單，討論台電調整底度費。（翻設網路）民眾貼出電費帳單，討論台電調整底度費。（翻設網路）

民眾批「偷偷漲價」 台電官網8/26已公告

此次調整已有民眾更貼出帳單，認為先前被收40度的錢已經覺得有點多了，現在直接收200元，雖不是付不起這個錢，但沒看到台電公告相關改變，認為台電是「偷偷摸摸的漲價...」。

但記者查證台電官網，確實在8月26日有公告「修正本公司電價表，自114年9月1日0時起實施」，不過，台電8月底才公告，民眾反應9月初收到電費帳單就被收取200元，不太合理，因此台電也做出調整，9月開始才會適用新費率，8月31日以前仍按原規定，即住宅多為每月33.6元收底度費；並在12日後開票的電費單列示相關宣導文字，提醒用戶底度費規定已調整。

而部分用戶電費單在9月1日至114年9月11日開票，卻依新規定每月100元計費，台電會重新計算用戶應收電費，並將多收的底度費金額，轉入下一期電費單退回。

