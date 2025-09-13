晴時多雲

義大利北部國際稻米節 台灣品牌首度參展

2025/09/13 17:17

台灣農糧產業展現多樣性與創意。（示意圖，本報資料照）台灣農糧產業展現多樣性與創意。（示意圖，本報資料照）

〔中央社〕北義城市維切利（Vercelli）舉行「國際稻米節」，今年多家米商首度以台灣名義組團參展，用「以米會友、品味台灣」為主題，展現台灣糧產業的多樣性與飲食創意。

維切利12日起舉行為期3天的年度國際稻米節（Riso – Festival Internazionale del Riso），多位義國政要出席開幕典禮，包括義大利農業部長羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）、比第蒙大區（Piedmont）首長奇里歐（Alberto Cirio）等。

駐米蘭辦事處處長林讚南在義大利眾議員波佐洛（Emanuele Pozzolo）陪同下應邀出席。

駐米蘭辦事處發布新聞稿表示，維切利是歐洲最大稻米產區之一。國際稻米節以推廣稻米與糧食文化為核心，內容涵蓋農產品展銷、烹飪示範、市集活動、文化講座與各國特色展區，每年吸引數萬名參觀者及上百家品牌參展，參與者橫跨農業生產者、食品進口商、餐飲專業人士與一般消費者。

今年在駐米蘭辦事處協力推動下，義大利台灣商會（ACTI）以台灣名義首度組團參展，並與義大利在地米商品牌Cascina Bellaria合作，以「Fa l'amicizia con riso－以米會友，品味台灣」為主題，邀請多家台灣品牌與新創公司參與，展現台灣農糧產業的多樣性與飲食創意。

台灣展區內容豐富多元，包含台灣稻米品種與品質介紹、米製甜品與即食料理包等特色產品，並同步推廣稻米相關科技與生技應用，例如稻米發酵製成的保健品及稻殼再生利用等，盼藉此拓展國際商機、尋求合作夥伴。

義大利台灣商會會長張聆音表示，多元飲食文化一向是台灣的驕傲，稻米更是其中不可或缺核心，希望透過此次參展，讓「粒粒皆辛苦」的台灣稻米在世界舞台上閃耀光芒，進一步提升台灣的國際能見度。

