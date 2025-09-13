晴時多雲

數據走軟不認帳！盧特尼克：川普經濟責任始於年底

2025/09/13 16:42

盧特尼克稱，川普的經濟責任始於今年年底。（法新社）盧特尼克稱，川普的經濟責任始於今年年底。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國商務部長盧特尼克指出，美國總統川普要到2025年底才需「完全承擔」美國經濟的表現。此言與他之前的宣稱延後許多，7月底在商務部上修第2季經濟成長（GDP）後，他發文稱，「川普經濟已正式來到」。

美國網路媒體Axios報導，盧特尼克在近幾月經濟數據略顯疲軟之際，將川普應完全承擔經濟表現責任的時程延後。他說，「川普承擔經濟責任始於今年底」。

他在《The Axios Show》節目中強力駁斥川普從1月20日就職起，就須承擔起國家所有責任的說法。

他說，「你無法在1小時內建造工廠、獲得許可並開始運作。你根本做不到。這些企業承諾在美國設廠的規模是史無前例的，因此，工作機會來了，工廠來了，大隊人馬來了，你可以聽到轟轟的馬蹄聲奔近了」。

報導說，自7月以來，美國的經濟數據呈現不一樣的光景。本週四勞工部公佈，美國消費者物價指數（CPI）年增2.9%，為連續第4月走高，而初領失業救濟人數則創多年最高點。

在相關數據公佈後，盧特尼克告訴財經媒體CNBC說，他預計明年第1季營建業的就業人口將創紀錄高點，而GDP成長將超過4%。

報導說，今年第1季（拜登與川普政府交接時期）美國經濟萎縮，第2季恢復成長，預料第3季成長放緩，如果美國經濟持續放緩，或甚至由正轉負，盧特尼克可能必須解釋川普的經濟政策到底哪裡出錯了。

