大樂透3.15億獎落台中 彩券行：浪貓收編變招財貓 一直瞄瞄叫現玄機

浪流貓奶茶最近收成彩券行店貓，在開獎前當天不斷瞄瞄叫。（彩券行提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大樂透昨（12）日獎號出爐，由台中市中區篤行路上的「旺萊旺彩券行」開出頭獎，一人獨得3.15億元，老闆娘今天透露，這次開出億元大獎，可能與店裡新收養一隻浪貓「奶茶」有關，昨日不停瞄瞄叫找人說話，命理師楊登嵙說，貓狗的靈性很高，一般人看不到的神靈，牠往往可以看的到，可能真得看到財神爺搬大錢來了。

也是台中市名門命理教育協會創會理事長的楊登嵙說，貓狗靈性很高，一般人看不到的神靈，牠往往可以看的到，彩劵行開出大獎之前，貓一直連續喵喵叫，那就是看到財神爺搬大錢來了。

劉姓老闆娘說，「奶茶」原本是附近的流浪貓，經常跑進店裡，很愛講話又很愛吃東西，長得跟老虎一樣可愛，後來乾脆收編成店貓，但仍保浪貓個性，常在外玩耍，開獎當天時「奶茶」待在店裡特別久，還一直瞄瞄叫講話、找人撒嬌，有客人開玩笑「這下肯定會開頭獎！」果真應驗。

第114000087期大樂透頭獎上看3.2億元，12日晚間獎號出爐，由小到大依序為02、03、04、11、15、41；特別號為26。

