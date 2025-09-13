晴時多雲

台灣2波退休大潮 少掉667萬工作人口

2025/09/13 15:27

台灣少子女化趨勢難逆，勞動力市場更加惡化。（資料照）台灣少子女化趨勢難逆，勞動力市場更加惡化。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕隨著「四」、「五」年級生陸續到了65歲的法定退休年齡，台灣有史以來最大退休潮正來襲中；接著是「六」級生也逐漸邁入中高齡，16年後第二波退休潮將來臨；這二波退休大潮、估將有667萬人陸續超過法定退休年齡，加上台灣少子女化趨勢難逆，且銀髮勞動參與率低、青年「躺平」又增加，台灣正面臨著最嚴峻的退休潮危機！

根據內政部統計，我國出現過二波嬰兒潮，第一波是1958年到1966年、即民國47年次到55年次，每年出生人口都破40萬，這9年間出生人口達378萬人；2023年起這批「四年級生後段班」、「五年級生前段班」，陸續到了法定退休年齡的65歲，台灣已經進入史上最大退休潮。

第二波嬰兒潮是1976到1982年、也就是65年次到71年次，這7年間只有1年出生人口沒破40萬，誕生了289萬人，第二波嬰兒潮都已陸續成為中高齡就業人口，這群「六年級生後段班」、「七年級生前段班」，都接近了五十而知天命的年齡，16年後台灣將進入第二波退休潮。

當台灣最大退休潮已來臨，65歲以上銀髮族9年少掉了378萬，但同期間滿15歲的新增工作年齡人口卻僅160萬餘人，兩相比較少了超過2百萬人。

而我國65歲以上勞參率僅約10%，遠低於韓星日的25到35%，加上因求學年限延長而延後進入職場，15到29歲青年勞參率約38％，也較歐美國家的6成以上來的低；另根據勞動部最新統計，近5個學年畢業的大畢生，剔除境外、在學及勞軍農保等後，未投保人數達19.6萬人，這群大畢生未出國、沒當兵也沒在就學，不排除是待業家中、甚至是躺平。

這些數據都凸顯，台灣二波退休大潮後，將少掉了667萬工作年齡人口，加上銀髮勞參低、青年躺平增，這將是台灣經濟最大的國安危機。

