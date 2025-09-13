晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

23家中企及實體遭美列黑名單 上海復旦微電子台灣辦事處也入列

2025/09/13 15:16

美國將32個實體增列至實體清單，其中23家位於中國。（路透）美國將32個實體增列至實體清單，其中23家位於中國。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部將32家實體列入出口黑名單，其中有23家位於中國，其餘位於新加坡、土耳其、印度、伊朗等地，這些公司參與支持中共軍事和先進運算領域發展。其中，涉足高效能運算晶片生產的上海復旦微電子以及他們在中國、新加坡的分公司及台灣辦事處，全數被列入制裁名單，阻止其在海外使用美國技術生產晶片。

美國商務部下屬的工業與安全局（BIS）發布最新公告，將32個實體增列至實體清單，進行嚴格出口管制。其中23個位於中國，還有位於印度、伊朗、土耳其及阿拉伯聯合大公國的實體。

其中2家公司是吉姆西半導體科技（無錫）和吉存半導體科技（上海），因協助中芯國際取得美國晶片製造設備而入列。中芯國際此前已被列入實體名單，向它們運送美國設備需要許可證，且很可能會被拒絕。

BIS還將上海復旦微電子以及在中國、新加坡的分公司和台灣辦事處，全數列入貿易黑名單，指控他們獲取和試圖獲取美國原產物品以支持中國的軍事現代化，參與中國的先進計算和半導體製造及分銷行業，並直接向中國的軍事、政府和安全機構供應產品。

值得注意的是，上海復旦微電子還被標註了「Footnote 4」，認定其涉及高效能運算（HPC）及人工智慧（AI）晶片應用，因此相關的外國生產的包含美國技術的物項也將被納入出口管制。BIS指控，上海復旦微電子也向俄羅斯軍事終端用戶提供技術，因此對該公司施加額外限制。

根據中媒財新指出，自從川普2.0上台以來，BIS在3月集中對中國企業進行了「實體清單」管制，共79家中國企業上榜。此後半年，BIS對中國企業使用「實體清單」較少，但仍在推進出口管制，例如罰款美國企業，指控其對中國企業轉移受管制產品，限制全球使用華為昇騰晶片等。 

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財