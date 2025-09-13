23家中企及實體遭美列黑名單 上海復旦微電子台灣辦事處也入列

美國將32個實體增列至實體清單，其中23家位於中國。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部將32家實體列入出口黑名單，其中有23家位於中國，其餘位於新加坡、土耳其、印度、伊朗等地，這些公司參與支持中共軍事和先進運算領域發展。其中，涉足高效能運算晶片生產的上海復旦微電子以及他們在中國、新加坡的分公司及台灣辦事處，全數被列入制裁名單，阻止其在海外使用美國技術生產晶片。

美國商務部下屬的工業與安全局（BIS）發布最新公告，將32個實體增列至實體清單，進行嚴格出口管制。其中23個位於中國，還有位於印度、伊朗、土耳其及阿拉伯聯合大公國的實體。

其中2家公司是吉姆西半導體科技（無錫）和吉存半導體科技（上海），因協助中芯國際取得美國晶片製造設備而入列。中芯國際此前已被列入實體名單，向它們運送美國設備需要許可證，且很可能會被拒絕。

BIS還將上海復旦微電子以及在中國、新加坡的分公司和台灣辦事處，全數列入貿易黑名單，指控他們獲取和試圖獲取美國原產物品以支持中國的軍事現代化，參與中國的先進計算和半導體製造及分銷行業，並直接向中國的軍事、政府和安全機構供應產品。

值得注意的是，上海復旦微電子還被標註了「Footnote 4」，認定其涉及高效能運算（HPC）及人工智慧（AI）晶片應用，因此相關的外國生產的包含美國技術的物項也將被納入出口管制。BIS指控，上海復旦微電子也向俄羅斯軍事終端用戶提供技術，因此對該公司施加額外限制。

根據中媒財新指出，自從川普2.0上台以來，BIS在3月集中對中國企業進行了「實體清單」管制，共79家中國企業上榜。此後半年，BIS對中國企業使用「實體清單」較少，但仍在推進出口管制，例如罰款美國企業，指控其對中國企業轉移受管制產品，限制全球使用華為昇騰晶片等。

