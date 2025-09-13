興達電廠大火事故引發地方對通報機制疑慮，台電今以永安區為測試範圍，執行通報機制簡訊推播演練。圖為興達電廠燃氣機組。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台電興達電廠新建機組火警事故後，台電通報機制引起地方反彈!台電今指出正積極檢討地方通報機制，今天中午已針對興達電廠所在地永安區進行測試，以簡訊推播中文及英語的測試訊息給居民。

台電說明，興達電廠大火後，隨即積極檢討地方通報機制，希於最短時間建立相關做法，經連日與地方政府及在地里長溝通及研擬，今中午實施在地防災通報簡訊演練，先以興達電廠所在地永安區進行測試，以簡訊推播中文及英語的測試訊息給居民。

台電補充，進行警報簡訊測試前，已先行通知市府及在地里長，並由區公所廣播提醒；民眾如收到測試簡訊，表示警訊通知功能正常，請民眾放心。

台電進一步表示，9日火警事故發生後，台電董事長曾文生立即南下了解並於深夜對外說明，10日與區公所召開地方里民說明會及正式記者會；近日董事長曾文生也率隊陸續拜會里長，12日地方單位主管將繼續安排與里長座談，相關災損及修復責任也絕不迴避。

興達電廠大火通報機制挨批，台電今中午實施永安區簡訊推播測試。（台電提供）

