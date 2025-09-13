晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

興達電廠大火通報機制挨批 台電今中午實施永安區簡訊推播測試

2025/09/13 14:20

興達電廠大火事故引發地方對通報機制疑慮，台電今以永安區為測試範圍，執行通報機制簡訊推播演練。圖為興達電廠燃氣機組。（記者王榮祥攝）興達電廠大火事故引發地方對通報機制疑慮，台電今以永安區為測試範圍，執行通報機制簡訊推播演練。圖為興達電廠燃氣機組。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台電興達電廠新建機組火警事故後，台電通報機制引起地方反彈!台電今指出正積極檢討地方通報機制，今天中午已針對興達電廠所在地永安區進行測試，以簡訊推播中文及英語的測試訊息給居民。

台電說明，興達電廠大火後，隨即積極檢討地方通報機制，希於最短時間建立相關做法，經連日與地方政府及在地里長溝通及研擬，今中午實施在地防災通報簡訊演練，先以興達電廠所在地永安區進行測試，以簡訊推播中文及英語的測試訊息給居民。

台電補充，進行警報簡訊測試前，已先行通知市府及在地里長，並由區公所廣播提醒；民眾如收到測試簡訊，表示警訊通知功能正常，請民眾放心。

台電進一步表示，9日火警事故發生後，台電董事長曾文生立即南下了解並於深夜對外說明，10日與區公所召開地方里民說明會及正式記者會；近日董事長曾文生也率隊陸續拜會里長，12日地方單位主管將繼續安排與里長座談，相關災損及修復責任也絕不迴避。

興達電廠大火通報機制挨批，台電今中午實施永安區簡訊推播測試。（台電提供）興達電廠大火通報機制挨批，台電今中午實施永安區簡訊推播測試。（台電提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財