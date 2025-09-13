晴時多雲

以台灣為核心 半導體中心成立矽光子CPO與協作平台

2025/09/13 12:25

國科會主委吳誠文指出，在台灣的努力下，我們需要更多世界各地的合作夥伴，共同推動產業發展。期許台灣在矽光子科技領域，也能引領系統整合的新紀元。（國科會提供）國科會主委吳誠文指出，在台灣的努力下，我們需要更多世界各地的合作夥伴，共同推動產業發展。期許台灣在矽光子科技領域，也能引領系統整合的新紀元。（國科會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕推動次世代半導體技術，國科會旗下的國家實驗研究院台灣半導體研究中心，宣布成立「矽光子CPO平台與SIG」，打造以台灣為核心的國際半導體學研生態系，國科會主委吳誠文指出，希望能透過平台，促進更多學界與產業專家共同投入研究，讓相關技術不僅服務於AI伺服器，更能延伸到邊緣伺服器與全球消費者的終端設備。

吳誠文指出，在AI高速運算雲端伺服器、邊緣運算伺服器與終端裝置的資料傳輸速度不斷提升的需求下，台灣必須將先進封裝技術進化，加速矽光子技術自主及產業鏈成型，其中共封裝光學（CPO）技術的推動，能協助矽光子產業升級，將光學元件與半導體晶片整合，提升傳輸速度與效率。

國研院半導體中心矽光子CPO平台與SIG正式成立，打造以台灣為核心的國際半導體學研生態系。（國科會提供）國研院半導體中心矽光子CPO平台與SIG正式成立，打造以台灣為核心的國際半導體學研生態系。（國科會提供）

而半導體中心更與比利時微電子研究中心合作，攜手突破矽光子技術瓶頸，並獲新思科技公司提供EDA工具鏈，加速研發進程，以及上詮光纖通信、安立知台灣等公司以光學量測技術協助產業升級。國內外學研界與產業共同加入，協助開發技術，縮短產學落差。

吳誠文說，重要關鍵就是「合作」，在AI崛起的時代，沒有任何一個國家能夠獨自完成所有任務，未來要推動的創新應用與服務，都必須仰賴國際合作，才能真正造福全人類。台灣則扮演關鍵角色，我們從製造的先進晶片作為基礎，協助技術整合，發展廣泛應用於各場域的創新系統。

吳誠文表示，在台灣的努力下，我們需要更多世界各地的合作夥伴，共同推動產業發展。期許台灣在矽光子科技領域，也能引領系統整合的新紀元，打造高頻寬、低耗能的AI運算關鍵技術，更推動全球矽光子驗證標準，並透過跨國合作，強化台灣成為國際上的可信賴創新基地。

