建商退場觀望 全國土地交易量大減23％

由於建商普遍縮手推案，手上儲備案源去化減緩，自然不想再出手獵地。

〔記者徐義平／台北報導〕即便金管會、央行接連放寬房貸緊縮政策，但9月台中市政府標地卻仍創下總標脫金額新低紀錄。房產業者指出，各縣市政府公開標售土地結果，可視為建商對房市景氣態度，而台中市標地接連兩次出現標脫率不到2成的低迷紀錄來看，建商對整體房市仍保守看待，土地交易量自然減少。

根據內政部地政司最新發布的都市地價總指數，去年10月1日至今年3月31日的半年期間，全國土地買賣筆數約24.42萬筆，對比去年4月1日至9月30日的半年、有31.87萬筆，直接萎縮約23.36%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，建商面對政府調控措施的因應方式非常有限，較常見的手段是「減量經營」，由於建商普遍縮手推案，手上儲備案源去化減緩，自然不想再出手獵地，所以房市低迷時期，政府標售土地情況往往是「青筍筍」。若觀察二十幾年來土地交易量，似乎成為房市的反指標；土地交易量衝至波段高峰，通常是多頭之末，交易量谷底反而是房市低點。

土地交易反指標 過熱過冷皆反轉

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，地價指數漲幅壓縮，主要是因為2023年「平均地權條例」修正後的預售屋禁轉及私法人限購住宅，建商投資變現的難度提高，再加上18個月限期開工令及土建融限貸，以及各地方政府紛紛提高容積取得的成本，四大管制措施降低建商投資意願，對於土地的取得自然趨於保守。

雖然是地價會隨景氣循環調整是正常的市場現象，但不動產並非一般財貨，脫手、變現不易，而且還要面臨重劃區土地大量供給及抵押貸款成數下降，增加養地難度等課題，所以交易動能下降、流標率大增，有行無市就自然讓地價走勢趨緩。

