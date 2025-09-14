晴時多雲

近10期首見！北市最新都市地價指數期跌0.17％

2025/09/14 07:00

六都最新地價指數變化，台北市期跌0.17%，為近10期來首度出現跌勢。（記者徐義平攝）六都最新地價指數變化，台北市期跌0.17%，為近10期來首度出現跌勢。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣低迷、土建融管制嚴格，促使建商購地動作放緩，進而導致地價漲勢趨緩。根據內政部地政司最新發布的第64期全國都市地價總指數為106.02、期漲0.58%，即便已連漲15期、長達7年半，但最新一期的漲幅卻是近10期、5年來最低，且台北市更是近10期來首跌。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，地價指數持平甚至小跌，除受到市場環境、政策管制影響外，各地區、各產業別的發展也扮演很重要的驅動力。台北市可供直接開發的素地極為有限，因此建商只能透過都更、危老等重建策略進行，但重建啟動還涉及市場、財務評估，在目前低迷市場氛圍中，除非指標大案，否則建商願意整批收購或投入合建的意願有限，甚至寧願到低基期地區布局，地價就容易出現盤整。

該報告指出，因央行第七波選擇性信用管制上路，加強房貸管制，促使住宅買氣降溫，甚至也影響到住宅區指數漲幅，最新一期的期漲幅僅0.6%，相較上一期的期漲幅2.65%，漲幅明顯趨緩。至於，商業區、工業區土地期漲幅分別約0.34%、0.98%，也均較上一期期漲幅明顯放緩。

房產業者指出，都市地價總指數功用類似「土地物價」，以半年為一期，每半年發布一次，且以2023年3月31日為基期100，若期漲跌幅在1%以內屬於微幅波動，超過1%是明顯波動。

央行打炒房 土地物價漲幅急煞

根據最新發布，全國22縣市中，除嘉義市、新竹縣、桃園市、臺南市、新竹市期漲幅逾1%以外，其它縣市期漲幅均在1%以內，屬於微幅變動。進一步觀察六都地價指數變化，其中台北市期跌0.17%，為近10期來首度出現跌勢，其它五都即便仍呈現上漲趨勢，但期漲幅已明顯趨緩，至少是近3期來單期漲幅最低，高雄市更是近9期來漲幅最低，台中市則是近7期以來漲幅最低。

馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，台北市都市地價指數下跌，一部分是來自房價修正，另一部分是因建商琵琶別抱，普遍愛買老舊建築重建以取得高額容積獎勵，單純素地相對不受寵，北市土地買賣筆數更是六都中最低的地方，甚至比台南少。

