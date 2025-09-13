亞洲適合退休13城市！台灣「這縣市」上榜原因揭曉

美國旅遊媒體介紹亞洲13個適合美國人退休的理想之地，其中台灣台北上榜。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國旅遊媒體介紹，亞洲13個適合美國人退休的理想之地，其中台灣上榜。

《Travelbinger》報導，對越來越多美國退休人士來說，成為外籍人士並移居到其他地方變成一個可行性的選擇，對一些人來說，這是一個永久遷居到他們曾經去過的國家的機會；對一部分人來說，是一次全新的冒險。

報導表示，亞洲國家之所以受到美國退休人員的青睞，原因有很多，例如生活成本更低、生活品質更高、可以融入新文化等。

報導介紹的13個國家，包括柬埔寨南部港市施亞努（Sihanoukville）、柬埔寨暹粒市（Siem Reap）、印尼峇里島（Bali）、馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）、馬來西亞檳城（Penang）。

其他還有菲律賓杜馬蓋地（Dumaguete）、越南峴港（Da Nang）、泰國清邁（Chiang Mai）、南韓慶州（Gyeongju）、菲律賓宿霧（Cebu）、日本京都（Kyoto），台灣台北市、泰國華欣（Hua Hin）。

文章指出，台北是數位遊牧者（Digital Nomad）的熱門遷居地，但對美國退休人士來說也相當友善。原因包括較低的生活成本、優質的生活品質以及先進的交通基礎設施，都為台灣增添了吸引力。

此外，台灣的生活成本也低於美國許多大城市，而且兩者之間的差異令人震驚。在美國，1個人每月租屋平均費用為1592美元（約新台幣4.8萬元），台灣則是448美元（約新台幣1.3萬元）。

