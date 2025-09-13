股市創新高還能上車？美銀曝「這數據」已超網路泡沫峰值

股市不斷創新高，這使市場對可能出現 AI 泡沫的憂慮已升高。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕相信人工智慧（AI）能改變經濟的股市多頭們，往往不願將現在的狀況，和25年前的網路泡沫拿來相比，他們覺得「這次不一樣」，因為有關AI的真實獲利已經出現，不過美國銀行（Bank of America）策略師哈內特（Michael Hartnett）日前向這些投資人傳遞了一個訊息：警告：「這次最好真的不一樣」。

《商業內幕》週五（12日）報導，哈內特最初在8月中旬發表這些言論，自此以來，市場對可能出現 AI 泡沫的憂慮已升高。但儘管如此，股市仍在一波波創新高，主要受到市場對聯準會（Fed）預期降息的樂觀情緒推動。

請繼續往下閱讀...

哈內特過去幾年對市場多頭行情多持懷疑態度，他分享了圖表，凸顯投資人對 AI 潛在影響的樂觀程度。圖表顯示標普500指數的股價淨值比（Price-to-Book Ratio），在截至8月時，達到了歷史新高 5.3，高於 2000 年3月網路泡沫高峰時的 5.1。

其他經典估值指標也顯示，現在的市場相較歷史水準存在著泡沫氣息。哈內特分享了標普500指數在未來12個月的預估本益比（forward P/E ratio）圖表，顯示除了 2020 年 8 月之外，這項指標如今已處於自網路泡沫時代以來的最高水準。而席勒週期性調整本益比（Shiller CAPE ratio）也已經逼近 1929 年、2000 年與 2021 年的水準。

高估值反映了市場對未來獲利的高度期待，有時候這些期待會過於膨脹，最終導致價格出現修正，但報導提到，這並不一定等於泡沫情境。到目前為止，許多 AI 企業不斷超越市場的獲利預期，顯示樂觀情緒或許有其依據。

如果市場真的開始回落，哈內特看好債券與非美國的股市的表現，建議投資人可透過相關基金布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法