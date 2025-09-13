黃金3700美元要來了？週線超狂連4紅 專家曝明年到「這價格」

週五（12日）黃金價格上漲。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞動力市場疲軟，強化聯準會（Fed）下週將進行今年首度降息的可能性，週五（12日）黃金價格上漲，接近本週稍早觸及的歷史高點，專家預估，黃金將在明年年中漲至每盎司3900美元。

黃金現貨價上漲0.4%，報每盎司3648.55美元，接近週二曾下的3673.95 美元歷史新高；12月交割黃金期貨上漲0.3%，報每盎司3686.40美元。

黃金連續第四週上漲，本週共漲1.7%，金價今年以來大漲39%。數據顯示，美國初領失業救濟金人數大增，非農就業數據疲軟，就業崗位較上月減少91.1萬個，顯示出經濟動能正在降溫。

就業疲弱之際，通膨上揚，8月消費者物價指數（CPI）創7個月來最大月漲幅。但目前看來，投資人對利率的預期受就業疲軟的影響，更甚於通膨黏性影響。

RJO Futures資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）說：「就業疲軟和通膨不穩定，存在長期通膨的風險，這推高了金屬價格，且Fed不得不降息的因素，也反映在價格中。」

此外聯邦基金利率期貨市場，目前預期9月17日降息25個基點（1碼）的機率達100%，甚至可能降息2碼。

瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「考慮到這些利多因素，以及近來ETF資金流入增加，我們現在預估，黃金將在明年年中漲至每盎司3900美元。」

