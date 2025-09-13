晴時多雲

台積電、台灣等在內！《紐時》爆美商務部長狂施壓企業和貿易國手段

2025/09/13 11:34

美國總統川普（左）與美國商務部長盧特尼克（右）。美國總統川普（左）與美國商務部長盧特尼克（右）。

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《紐約時報》最新報導，揭曉了美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 如何一直在向全球企業和貿易夥伴施壓，以增加收入並擴大總統對經濟的影響力，並點名台灣、台積電等都包含在內。

近幾個月來，川普宣布了一系列抨擊美國國會大會的舉措，並將政府的經濟觸角延伸至美國企業界，除英特爾（Intel）外，國防部入股稀土生產商MP Materials、美國政府取得美國鋼鐵公司（U.S. Steel）合併後新公司發行的「黃金股」，美國官員暗示，美國可能會入股國防和造船等其他產業。

與此同時，川普也談到從中國銷售的人工智慧晶片中抽成，並利用關稅威脅，此外日本和韓國同意向1個由美國控制的基金，注入數千億美元資金，且協議允許川普在其總統任期內，在很大程度上自行決定如何使用這筆資金。

而盧特尼克與川普理念一致，他本人，也與川普一樣渴望將政府經營得像一門生意，並使用非常規的施壓手段促成這些計劃，甚至在某些情況下，還參與了其構思過程中發揮了重要作用。

身為商務部長和負責川普貿易談判的高級官員，盧特尼克擁有一系列強大的經濟手段，包括威脅對汽車、晶片和鋼鐵等商品徵收關稅，暫停製造業補貼，以及扣留出口許可證。

根據對十多位現任和前任官員及行業高管的採訪，近幾個月來，盧特尼克運用這些權力，試圖從企業和外國政府，獲得更多投資和其他讓步。

川普的第1任期，身邊圍繞著一群傳統的自由市場顧問，他們竭力阻撓他那些更不尋常的想法，但到了第2任期，像盧特尼克這樣的顧問出現，這些官員效忠於總統，並將川普的想法轉化為行動視為自己的工作。

報導表示，盧特尼克在加入本屆政府前，曾經營經紀公司Cantor Fitzgerald，但生涯從未有任何政府工作經驗。今年，他憑藉為川普籌集的巨額資金、對川普的忠誠、長期的投資生涯，以及在政府轉型方面的非傳統理念，贏得了執掌近5萬人商務部的職位。

報導指出，日本和韓國承諾在其貿易協議中投資的數千億美元，這一想法的推動來自盧特尼克，有知情人士透露，盧特尼克常在辦公室中打電話，直到深夜。

批評人士質疑這些巨額資金最終能否兌現，且有兩位知情人士透露，盧特尼克為獲得這些資金所做的讓步也讓一些業界高層感到不安。然而盧特尼克談到利用這筆資金投資美國的戰略產業，包括可能建造工廠時，表示這筆資金將用於「將半導體帶回美國」和「在美國生產仿製抗生素」，指出這是有史以來最明智的交易。

今年川普宣布，在商務部下設立全新辦公室「美國投資加速器」（United States Investment Accelerator），任務是鼓勵企業在美國進行大型投資。

報導表示，由盧特尼克領導的「美國投資加速器」，自2022年《晶片法案》獲得數百億美元資金，暫停部分撥款以迫使企業加碼投資，其中包括台積電與美光科技。

盧特尼克也利用對敏感科技出口的控制權，影響韓國與台灣等主要晶片供應國。報導分析，部分原因是為了試圖影響與韓國和台灣等貿易夥伴的談判（這些國家擁有需要獲得批准的大型晶片公司），同時也是為了說服企業增加在美國的投資。

有知情人士透露，這些努力加上其他官僚機構的拖延，導致等待政府批准的出口許可證，積壓數量激增至數千份。

但最受批評的想法，似乎是從對出口中國人工智慧晶片，抽取一定比例的分潤。這項提議令負責監管美國對華晶片銷售的美國工業和安全局（Bureau of Industry and Security）的員工感到不安，但知情人士稱，盧特尼克當在1次會議上被問及此舉時，表示該提議是川普的主意。

報導揭露，盧特尼克的作法引發企業與政府官員廣泛擔憂。一些部門員工即便對政策有疑慮，也不敢提出反對意見，害怕遭到解僱；部分企業主管則不敢直接與政府遊說，擔心被施壓。

哈佛大學教授、著名經濟學家曼昆（Greg Mankiw）批評：「整件事給我的感覺就像是一場勒索。」

報導點評，川普總是為政府帶來非同尋常的想法，並自詡憑藉其精湛的交易技巧，能夠比任何人都從談判夥伴身上獲取更多利益。而盧特尼克曾公開稱讚川普的交易能力與領導風格，並親自參與部分計畫的構思與推動。

