訂單掛零陷養套殺局面 這一作物成中國對美貿易戰利器

〔編譯魏國金／台北報導〕再過幾週，美國農民將開始採收數千萬公噸的大豆，然而相較去年此時，他們收到美國農產品最大買家中國的大量訂單，今年一個訂單都沒有。華爾街日報報導，大豆儼然成為中國對美貿易戰中的強大武器。

報導說，美國生產的大豆約4分之1 出口中國，去年中國進口近130億美元美國大豆，20年前則約20億美元。美國大豆協會主席、肯塔基州農民拉格蘭（Caleb Ragland）說，美國本國或國際需求都不足以彌補中國市場的缺口，「我們有許多農民無法挺過這一關」。

中國指出，美國農民正承受美國政府對抗性貿易政策的池魚之殃，中國駐美大使謝鋒上月在一場美國大豆產業會議上表示，「在耕種季節的混亂之後，我們的農民朋友也許很快須在收穫季面臨新的不確定性」。

報導說，從1990年代開始，面對中國需求的飆升，美國農民將數百萬英畝的農地從小麥等作物改種大豆。美國農業部數據顯示，從1995年至2004年，美國大豆種植面積成長近40%。

種子與農藥公司、穀物交易商與鐵路公司投入數十億美元經費，培育新種子品種、興建大豆榨油廠，並增加太平洋西北地區的鐵路與港口運力，以將作物運輸至中國，過去10年，中國的大豆進口已激增50%。

轉折點出現在川普第一任期，對中國加徵關稅時，中國進口美國大豆暴跌，對美國農民造成毀滅性打擊。美國政府當時總共補貼農民230億美元，之後幾年，出口恢復，但中國一直持續將美國農民排擠出中國市場。

中國企業越來越轉向巴西，加大投資巴西的農業基礎設施，中國在港口、鐵路與儲存槽上投入巨資，用於從巴西運輸農作物。去年巴西大豆佔中國進口大豆70%，是15年前的兩倍。

中國海關數據也顯示，今年前7月，中國從阿根廷與烏拉圭進口的大豆較去年同期增加兩倍。

報導指出，與此同時，美國大豆種植戶也為中國不再是主要買家做好準備。他們減少新機械與化肥的採購，產業組織向政治人物施壓，要求尋找新出口市場，並擴大柴油中混合的大豆油水用量。在愛荷華州種植玉米與大豆近一千英畝地的農民希爾（Andy Hill）說，「除非發生奇蹟，否則我不指望中國採購我們的大豆」。

