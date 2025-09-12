晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

訂單掛零陷養套殺局面 這一作物成中國對美貿易戰利器

2025/09/12 22:30

大豆成為中國對美貿易戰的有力武器。（法新社資料照）大豆成為中國對美貿易戰的有力武器。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕再過幾週，美國農民將開始採收數千萬公噸的大豆，然而相較去年此時，他們收到美國農產品最大買家中國的大量訂單，今年一個訂單都沒有。華爾街日報報導，大豆儼然成為中國對美貿易戰中的強大武器。

報導說，美國生產的大豆約4分之1 出口中國，去年中國進口近130億美元美國大豆，20年前則約20億美元。美國大豆協會主席、肯塔基州農民拉格蘭（Caleb Ragland）說，美國本國或國際需求都不足以彌補中國市場的缺口，「我們有許多農民無法挺過這一關」。

中國指出，美國農民正承受美國政府對抗性貿易政策的池魚之殃，中國駐美大使謝鋒上月在一場美國大豆產業會議上表示，「在耕種季節的混亂之後，我們的農民朋友也許很快須在收穫季面臨新的不確定性」。

報導說，從1990年代開始，面對中國需求的飆升，美國農民將數百萬英畝的農地從小麥等作物改種大豆。美國農業部數據顯示，從1995年至2004年，美國大豆種植面積成長近40%。

種子與農藥公司、穀物交易商與鐵路公司投入數十億美元經費，培育新種子品種、興建大豆榨油廠，並增加太平洋西北地區的鐵路與港口運力，以將作物運輸至中國，過去10年，中國的大豆進口已激增50%。

轉折點出現在川普第一任期，對中國加徵關稅時，中國進口美國大豆暴跌，對美國農民造成毀滅性打擊。美國政府當時總共補貼農民230億美元，之後幾年，出口恢復，但中國一直持續將美國農民排擠出中國市場。

中國企業越來越轉向巴西，加大投資巴西的農業基礎設施，中國在港口、鐵路與儲存槽上投入巨資，用於從巴西運輸農作物。去年巴西大豆佔中國進口大豆70%，是15年前的兩倍。

中國海關數據也顯示，今年前7月，中國從阿根廷與烏拉圭進口的大豆較去年同期增加兩倍。

報導指出，與此同時，美國大豆種植戶也為中國不再是主要買家做好準備。他們減少新機械與化肥的採購，產業組織向政治人物施壓，要求尋找新出口市場，並擴大柴油中混合的大豆油水用量。在愛荷華州種植玉米與大豆近一千英畝地的農民希爾（Andy Hill）說，「除非發生奇蹟，否則我不指望中國採購我們的大豆」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財