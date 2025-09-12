晴時多雲

台新新光啟動子公司證券期貨合併 證券衝市占第四大

2025/09/12 21:02

台新新光啟動證券期貨合併，合併後的證券子公司經紀市占率，預估躍升為全台第四大。（記者王孟倫攝）台新新光啟動證券期貨合併，合併後的證券子公司經紀市占率，預估躍升為全台第四大。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光兩大機構整併又一彈!台新新光金今天（12日）日召開重大訊息說明會，宣布證券、期貨子公司換股合併，其中，元富證券將併入台新證券，換股比例為台新證券1.1264股普通股換發元富證券普通股1股；此外，元富期貨也將併入台新期貨，預計台新期貨以每2.1028股普通股加計現金3.5714元，取得元富期貨1股普通股。

台新新光表示，合併後的證券子公司經紀市占率，預估躍升為全台第四大，期貨子公司則為市場第五大。

台新證券、元富證券於今日分別召開董事會，決議通過以換股方式辦理合併。合併後台新證券為存續公司，元富證券為消滅公司，此合併案擬由台新證券以合併發行新股方式支付對價，預計以台新證券1.1264股普通股換發元富證券普通股1股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

雙方合併後將有效發揮綜效，透過整合集團資源，共享協同行銷優勢，藉此提升營運效能、降低成本，同時擴大業務市佔及資產規模，全方位推升整體獲利能力與永續成長動能。

本次合併案不僅是雙方策略性布局的重要里程碑，更將帶動整體服務升級。合併後，將擴大分公司據點、提供多元化金融商品與便捷的交易體驗，為客戶創造更大的價值、提供員工更寬廣的舞台。

其次，台新新光金控旗下子公司台新期貨、元富期貨於今（12）日分別召開董事會，決議通過以換股搭配現金方式辦理合併，完成合併後台新期貨為存續公司，元富期貨為消滅公司。本次合併擬由台新期貨發行新股搭配現金為對價，預計以每2.1028股普通股加計現金3.5714元取得元富期貨1股普通股，將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。

對此，完成合併後可結合雙方資源，提供客戶優質的投資平台及完整的期貨、選擇權商品，提升期貨業務規模與市占率，發揮整合綜效。

台新期貨將秉持台新新光金控策略核心，以顧客為導向追求以「服務客戶、滿足客戶、為客戶創造價值」的策略目標。

