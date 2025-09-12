太豪氣！他慨捐輝達股票做善事 這2機構樂翻

以色列富豪捐輝達股票給醫院及頂尖研究機構。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列富豪哈拉普夫婦（Shmuel Harlap及Anat Harlap）捐贈6億謝克爾（約台幣55億）給貝林森醫院，這是以色列史上最大筆醫療善款。哈普拉還捐了1億美元（約台幣30.3億）給之前遭伊朗襲擊的魏茲曼科學研究院，魏茲曼是全球頂尖科學中心之一。以媒披露，這筆龐大的捐款並非以現金支付，而是部分以AI晶片霸主輝達的股票支付。

以媒《Calcalistech》報導，哈拉普夫婦捐了6億謝克爾給貝林森醫院（Beilinson Hospital），這是以色列公立醫院迄今獲得的最大一筆捐款，這筆資金將用於興建新的心臟與腦科中心。

請繼續往下閱讀...

另外，哈拉普夫婦還捐了1億美元給之前遭伊朗襲擊的魏茲曼科學研究院，魏茲曼是以色列最重要的科研機構之一，地位有如台灣的中科院，亦是全球頂尖科學中心之一。

報導提及，這筆巨額捐款引起廣泛關注，並登上媒體頭條，至於捐贈細節則沒有對外公布。根據《Calcalistech》得知的訊息，這些捐款並非以現金形式支付，而是至少部分以科技巨頭輝達的股票支付。

報導說，哈拉普是一位資深投資者，長期投資高科技領域，此前曾投資Mellanox。2019年，輝達以70億美元收購了Mellanox。作為交易的一部分，以創辦人沃爾德曼為首的Mellanox股東，每股可獲得125美元的回報。據估計，哈拉普幾乎立即用這筆錢買了輝達的股票。 2020年收購完成時，輝達的市值僅930億美元。

此後，輝達的股價一路飆升，成為人工智慧革命核心。如今，輝達已成為全球市值最高的公司，市值達4.5兆美元。

報導認為，儘管哈普拉夫婦捐給貝林森和魏茲曼的輝達股票具有上漲潛力，也存在風險，例如，由於投資人擔心博通等競爭對手可能會蠶食輝達的主導地位，造成輝達股價近幾週走勢震盪。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法