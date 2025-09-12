台積電創新天價 2家公司逢高賣股賺很多

台積電創新天價。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）本週股價漲不停，今股價收1260元，創收盤價新高；持有台積電股票的安控廠奇偶（3356）、營建股皇翔（2545）趁高價賣股，今雙雙公告出售台積電持股，奇偶出售165張、處分利益1.15億元；皇翔出售410張、處分利益7240萬元，擺脫先前關稅戰被套牢之害，預期第3季業外獲利將大補。

今年4月上旬川普祭出關稅戰衝擊全球股災，台積電曾跌到800元之下，部分上市上櫃公司在台積電先前高漲千元以上進場投資持股，也造成帳面潛在虧損，皇翔就是其中之一，被市場取笑是關稅戰的受災戶、蓋套房卻投資「住套房」。

奇偶今公告自去年12月23日到今年9月12日，共出售台積電股票165張，每股價格1075元~1260元，相當於均價1167.5元，由於取得時間早、成本較低，處分利益1.15億元；奇偶尚持股台積電1015張，並質押200張，占總資產比例7.7%。

皇翔也公告7月21日至9月12日，出售台積電持股410張，每股平均價格1248元，交易總金額新台幣5.11億元，處分利益7240萬元，尚持股14張，占總資產比1.003%。

