晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台積電創新天價 2家公司逢高賣股賺很多

2025/09/12 19:35

台積電創新天價。（資料照，記者廖振輝攝）台積電創新天價。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）本週股價漲不停，今股價收1260元，創收盤價新高；持有台積電股票的安控廠奇偶（3356）、營建股皇翔（2545）趁高價賣股，今雙雙公告出售台積電持股，奇偶出售165張、處分利益1.15億元；皇翔出售410張、處分利益7240萬元，擺脫先前關稅戰被套牢之害，預期第3季業外獲利將大補。

今年4月上旬川普祭出關稅戰衝擊全球股災，台積電曾跌到800元之下，部分上市上櫃公司在台積電先前高漲千元以上進場投資持股，也造成帳面潛在虧損，皇翔就是其中之一，被市場取笑是關稅戰的受災戶、蓋套房卻投資「住套房」。

奇偶今公告自去年12月23日到今年9月12日，共出售台積電股票165張，每股價格1075元~1260元，相當於均價1167.5元，由於取得時間早、成本較低，處分利益1.15億元；奇偶尚持股台積電1015張，並質押200張，占總資產比例7.7%。

皇翔也公告7月21日至9月12日，出售台積電持股410張，每股平均價格1248元，交易總金額新台幣5.11億元，處分利益7240萬元，尚持股14張，占總資產比1.003%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財