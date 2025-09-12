跟進Fed降息？中國經濟、股市冰火兩極令人行陷兩難

數據顯示，中國的通縮有固化現象。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國聯準會（Fed）預料下週降息之際，全球第二大經濟體是否跟進降息，引發關注。路透分析報導，中國人民銀行不太可能跟進調降利率，因為它正陷入兩難困境：如何在不助長股市泡沫風險的情況下，支撐疲軟的經濟。

報導指出，中國的決策者正面臨巨大壓力，亦即既要遏止威脅就業與社會穩定的成長急速放緩，同時又要避免重蹈2014年至2015年的錯誤，當時激進的寬鬆政策與散戶投資熱，最終導致股市崩盤。

金融市場預期聯準會在本月16、17日的會議上，將降息0.25個百分點（1碼），今年底將再降息兩次。自去年12月以來，美國基準利率維持在4.25％至4.5％區間。

至於中國，野村證券首席中國經濟學家陸挺說，「任何政策行動將取決於中國經濟的狀況，現在股市非常活絡，如果降息，不就形同火上加油」？他預期如果股市持續上漲，中國人行將避免立即降息，但若未來幾週市場出現修正，則可能小幅降息0.1個百分點。

今年以來，中國人行下調7天期逆回購操作利率0.1個百分點，以及調降銀行存款準備金率（RRR）0.5個百分點，這兩項動作都在5月推出，調整幅度皆低於預期。

陸挺說，「雖然高調降息可能火上加油，加劇股市泡沫，但什麼都不做也可能使成長放緩日益惡化，面對這樣的兩難，未來幾個月北京必須謹慎行事，中國人行或許不願9月跟進聯準會降息」。

過去4個月，中國股市市值已成長2.7兆美元，然而，近期一連串數據顯示，中國的經濟低迷不太可能很快扭轉。7月工業增加值創8個月新低、零售銷售暴跌，新增人民幣貸款20年來首見萎縮。8月出口放緩，消費者物價指數（CPI）跌幅超出預期，生產者物價指數（PPI）連跌35個月，通縮情形正固化。

中國官員希望上漲的股市有助於修補因房市危機而受創的家庭資產負債表，同時提振消費與整體經濟，然而分析師指出，股價上漲帶動的經濟效益有限，因為持股僅佔家庭資產1.3％，而房地產則佔60％。

自2018年美中貿易戰以來，中國的政策利率已下降1.15個百分點至1.4％的歷史低點，加權平均RRR也從近15％降至6.2％紀錄低點。中國一名政策官員說，「有別於美國，中國一直在放寬貨幣政策，所以進一步降息的空間非常有限」。

