美降息恐加速！新台幣升破30.3元關卡 本週飆升3.69角

美降息恐加速！新台幣升破30.3元關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美國昨日公布通膨數據高於市場預期，但初領失業金人數激增，聯準會（Fed）降息恐加速，美股大漲，連動台股續創新高，新台幣兌美元匯率也再度升破30.3元關卡，最終升值9.8分，收在30.246元，匯價創近1個月新高，成交量略增至22.825億美元。

本週新台幣在台股屢創新高、外資熱錢匯入下，升值3.69角或1.22％，週線終止連4黑。

請繼續往下閱讀...

美昨日8月消費者物價指數（CPI）年增率創下7個月來最大漲幅，但初領失業金人數卻激增2.7萬人、達到26.3萬人，為近4年最高，加上先前公布的8月非農就業增加僅2.2萬人，遠低於市場預估，相較於通膨升溫，市場更加擔憂就業市場的惡化，Fed降息可能來得又快又急，目前利率期貨投資人押注Fed今年降息3次機率已升高至7成以上。

對於Fed連續性降息的預期升溫下，美股大漲，連動台股開高走高，上漲258.93點，收在25474.64點，三大法人合計買超257.95億元。其中，外資連續第9個交易日買超，今日買超金額265.25億元。

匯銀主管表示，外資買超並匯入熱錢，為台幣本週翻紅最佳推手，加上出口商也進場拋匯，使台幣升勢轉強，盤中一度升抵30.2元。不過央行不樂見台幣升勢太快，影響廠商出口競爭力，加上美元午後稍有轉強，尾盤台幣升幅收斂，下週進入超級央行週，目前市場認為聯準會降息已經是毫無懸念，但是若降息1碼在預期內，美元或許有機會反彈，若一次降息2碼，美元續弱，台幣升破30元整數價位也不令人意外。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.36%、韓元大漲0.36%、台幣升值0.32%、新幣升值0.23%、日圓升值0.22%、人民幣升值0.04%，亞幣全面走升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法