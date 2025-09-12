晴時多雲

華固2商辦案認列時間遞延 限貸令放寬需時間發酵

2025/09/12 18:47

華固兩商辦案認列時間點遞延，靠「上文林」今年提早小量交屋彌補。圖為華固董事長鍾榮昌。（資料照）華固兩商辦案認列時間點遞延，靠「上文林」今年提早小量交屋彌補。圖為華固董事長鍾榮昌。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕營建資優生華固（2548）今舉行法說會，受到關稅及政府打炒房影響，華固今日表示，原本今年預計「中央置地」、「時代置地」兩個商辦案可處分一半、約100億元，成交的時間點可能會往後延到明年，另外台中「豐匯」案，有零星客戶解約，不過明年每股配息低標5元目標沒有改變。

華固表示，商辦案中央置地已拿到使照，但正在尋找適合的客戶，至於時代置地使用執照要明年上半年才能拿到，兩個案總銷金額超過200億元，原本上半年時，目標今年可以賣出100億元，但法人客戶因為台灣對等關稅尚未底定，還在觀望，所以銷售計劃可能略往後遞延。

華固坦言，目前房市市況的確冷清，成交組數很低，不過近期限貸令放寬，剛好又遇到民俗月干擾，所以還需要時間發酵，等9月下旬、10月初再來觀察來客數，但政策放寬對市場信心多少有助益，會有正向幫助。

華固表示，過去兩年雙北市以外的房價在台積電建廠帶動下，有不小的漲幅，因此有部分客戶買到過於樂觀的價格，因此出現零星解約的情況，不過華固只有台中豐匯個案出現這樣的情況，其餘個案相對正常。

而為了因應兩筆商辦案可能延後處分，華固將「上文林」個案提早小量交屋，希望今年第四季可以貢獻部分營收。

