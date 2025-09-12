緯穎AI領域尋求突破 董座洪麗寗：聚焦矽光子與新散熱技術

洪麗寗強調，AI的推動必須成為「每天都在進行的文化」。（SEMI國際半導體產業協會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗今天表示，通訊、散熱與節省能耗，牽動著AI與高效能運算（HPC）的發展前景，為此，產業界應共同為地球環境作出貢獻，包括量子運算等新技術，雖然仍有瓶頸等待突破，但被認為有助於節省能量。緯穎在研發方面不遺餘力，目前已在矽光子領域展開合作，也鎖定開發效率更高的散熱技術。

洪麗寗今日出席台北國際半導體展大師論壇，談到公司持續專注於協助客戶提升運算能力，當中不可或缺的就是從業人才。觀察台灣在相關方面的教育資源仍然不足，儘管如此，對於學生或是已經踏入職場的員工，重點在於保持不斷學習的意願，特別是跨領域的專業知識。尤其科技發展速度與好奇心的熱度呈現正相關，搭配想像力與邏輯思考，能夠辦到出乎意料的成果。

洪麗寗表示，AI應用是一條從數位化（Digitalization）到轉型（Transformation）→自動化（Automation）再到AI與Agent的演進之路。以緯穎自身為例，公司早期就已完成數位化，接著花了三至四年推動轉型，建立樂於嘗試新工具的文化。企業必須先給員工工具，再創造環境，唯有如此，員工才會自發追求新事物。

洪指出，這段過程讓緯穎培養出願意開放、勇於學習的氛圍，財務部門就是最佳例子。該部門原先著重流程自動化，如今已進一步導入AI，能即時蒐集全球庫存與競爭者資訊，並在每次法說會後快速生成財務與產業指標。財務部門曾評估，若沒有這些工具，工作量需要增加8名人力才能完成，顯示AI在提升效率上的直接效果。

不過，她提醒，導入AI不能僅視為「讓員工工作輕鬆」，企業也需考量投資報酬率（ROI）。因此，她近年邀請顧問協助，針對公司的核心競爭力設計「Game Changing」方案，並規劃三個月內挑選部門與流程率先導入重度AI工具，從研發、產品設計到製造逐步落實。

洪麗寗強調，AI的推動必須成為「每天都在進行的文化（everybody, every day）」。緯穎在財務、後勤與研發等部門持續擴展應用，未來將在顧問建議下，進一步聚焦於能帶來ROI的核心流程。洪麗寗認為，這樣的分階段導入，才能讓AI真正從員工工具，轉化為推升企業獲利的引擎。

