晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

緯穎AI領域尋求突破 董座洪麗寗：聚焦矽光子與新散熱技術

2025/09/12 18:45

洪麗寗強調，AI的推動必須成為「每天都在進行的文化」。（SEMI國際半導體產業協會提供）洪麗寗強調，AI的推動必須成為「每天都在進行的文化」。（SEMI國際半導體產業協會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗今天表示，通訊、散熱與節省能耗，牽動著AI與高效能運算（HPC）的發展前景，為此，產業界應共同為地球環境作出貢獻，包括量子運算等新技術，雖然仍有瓶頸等待突破，但被認為有助於節省能量。緯穎在研發方面不遺餘力，目前已在矽光子領域展開合作，也鎖定開發效率更高的散熱技術。

洪麗寗今日出席台北國際半導體展大師論壇，談到公司持續專注於協助客戶提升運算能力，當中不可或缺的就是從業人才。觀察台灣在相關方面的教育資源仍然不足，儘管如此，對於學生或是已經踏入職場的員工，重點在於保持不斷學習的意願，特別是跨領域的專業知識。尤其科技發展速度與好奇心的熱度呈現正相關，搭配想像力與邏輯思考，能夠辦到出乎意料的成果。

洪麗寗表示，AI應用是一條從數位化（Digitalization）到轉型（Transformation）→自動化（Automation）再到AI與Agent的演進之路。以緯穎自身為例，公司早期就已完成數位化，接著花了三至四年推動轉型，建立樂於嘗試新工具的文化。企業必須先給員工工具，再創造環境，唯有如此，員工才會自發追求新事物。

洪指出，這段過程讓緯穎培養出願意開放、勇於學習的氛圍，財務部門就是最佳例子。該部門原先著重流程自動化，如今已進一步導入AI，能即時蒐集全球庫存與競爭者資訊，並在每次法說會後快速生成財務與產業指標。財務部門曾評估，若沒有這些工具，工作量需要增加8名人力才能完成，顯示AI在提升效率上的直接效果。

不過，她提醒，導入AI不能僅視為「讓員工工作輕鬆」，企業也需考量投資報酬率（ROI）。因此，她近年邀請顧問協助，針對公司的核心競爭力設計「Game Changing」方案，並規劃三個月內挑選部門與流程率先導入重度AI工具，從研發、產品設計到製造逐步落實。

洪麗寗強調，AI的推動必須成為「每天都在進行的文化（everybody, every day）」。緯穎在財務、後勤與研發等部門持續擴展應用，未來將在顧問建議下，進一步聚焦於能帶來ROI的核心流程。洪麗寗認為，這樣的分階段導入，才能讓AI真正從員工工具，轉化為推升企業獲利的引擎。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財