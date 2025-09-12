大亞沈尚弘：台灣現在不缺電 要關切有無開發新電源

大亞董事長沈尚弘。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕大亞（1609）持續布局多元領域，看好無人機市場，研發的「超導熱銅包鋁線」切入國內無人機馬達廠商，已開始出貨，並切入非紅供應鏈；近期龍井儲能案將加入台電電力交易平台，協助電網輔助服務，法人預估，大亞今年營收可望超越去年的300億元水準。

大亞董事長沈尚弘表示，有好有壞，台電的強韌電網計畫對電纜事業是穩定貢獻，近期又接獲台電161kV標案的訂單，電線電纜事業部門相當忙碌；但另一塊漆包線事業受到關稅間接影響，他解釋，大亞雖無直接外銷，但客戶有外銷歐洲或美國，銷美客戶有關稅問題，客戶受衝擊也會影響到大亞。

興達電廠大火引起缺電謠言，沈尚弘表示，台灣現在不缺電，「能源不是今天的問題，能源是未來問題」，因台灣GDP持續成長、帶動用電增加，以每年成長2%來估計，目前超過10%的備轉容量率，換算的備轉容量約五、六年會用完，要擔心的是「有沒有開發新的電源」。

他說，新的電源包括要擔心的是「有沒有開發新的電源」，包括小水利、地熱、太陽能、離岸風電甚至是未來先進的核能等，都需要長達五到十年開發。

另外，他也認為綠電收購推出的躉購制度不是沒有貢獻，現在台電收購的價格都遠低於民間綠電行情，而台電買綠電卻還要挨批買貴電，況且台電也是碳排大戶，有綠電需求，呼籲外界在能源議題上理性討論。

對於今年光電、儲能市場「入寒冬」，沈尚弘也以漁電共生為例，政府擔心真種電、假養魚，但大部分投資者不會假養魚，對廠商而言都是重大投資，多數是兢兢業業，無奈政府為了防弊，過度要求會導致審查進度延宕，緩慢前進到最後可能會變成兩手一攤。

大亞今年邁入70年，大亞電纜美麗家園基金會舉辦的「2025鳳凰花論壇」12日首次移師台北，近300位來自企業、學界、非營利組織與青年世代齊聚微風藝文展演中心，共同聚焦「從土地到海洋、從流域到建築」的永續實踐。

大亞也將永續發展納入經營核心，從氣候行動、供應鏈到社會公益全面落實。2024年範疇1、2排放量較2021年降17%，完成5件產品碳足跡查證，並自2025年起透過自有太陽能電廠每年轉供340萬度綠電，達成RE10%目標。供應鏈方面，攜手玉山銀行與金屬中心推動原物料碳盤查，完成97%關鍵供應商ESG風險評估。社會公益則長期推動老屋用電健檢、步道維護、減廢淨灘及「旺萊馬拉松」，結合地方特色與運動，沈尚弘強調，七十週年不是終點，而是大亞邁向百年的新起點。

