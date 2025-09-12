台灣ETF打進日股 首檔連結臺股的ETF 00881今兩地掛牌

9月12日大和資產管理連結台股的ETF商品掛牌典禮，出席代表合影。圖前排左二為證交所總經理李愛玲。（圖:證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕日本市場首檔連結臺股的ETF，今（12）日正式在日股掛牌上市，此次掛牌商品為日本大和資產管理公司發行之連結國內國泰投信的台灣科技龍頭ETF（00881）跨境商品，證交所表示，跨境ETF在日本上市，除了提供日本投資人便利參與臺灣高科技產業的管道，也更進一步落實資本市場的合作與交流。

臺灣證券交易所積極推動商品國際化，響應主管機關將臺灣打造為亞洲資產管理中心的政策目標，這次由總經理李愛玲出席9月12日於東京證券交易所（TSE）舉辦的大和資產管理公司ETF掛牌典禮。

李愛玲於致詞時表示，臺灣作為一座智慧科技島，AI、半導體等科技類股占總市值約72%，因此在全球AI產業爆發性成長下，資本市場表現亮眼，不僅加權指數屢創新高，ETF市場也持續蓬勃發展。

她同時指出，日本資本市場近年亦展現顯著成長，TOPIX指數自2020年以來已上漲近80%，今年更已成長超過10%，顯示臺日市場皆具備強勁成長動能與高度吸引力。李愛玲強調，此次合作只是起點，期許未來透過雙方交易所、資產管理業者及各中介機構的持續合作，促成更多跨境商品上市，攜手推動資本市場共同成長。

