薪資追上物價！前7月實質月薪增幅創近5年新高

2025/09/12 17:33

今年1至7月全體受僱員工經常性薪資平均 4萬7651元。（資料照）今年1至7月全體受僱員工經常性薪資平均 4萬7651元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕行政院主計總處今（12）日公布最新薪資統計，今年1至7月全體受僱員工經常性薪資平均 4萬7651元，年增 2.98%，創下近三年新高；若扣除物價因素，實質經常性薪資年增 1.09%，則寫下近五年最大增幅，薪資成長連16個月超過通膨。

根據主計總處資料，7 月工業及服務業受僱員工經常性薪資平均 4萬7891元，月增 0.15%、年增 2.89%；加上獎金與加班費等非經常性薪資 1萬7692元，合計總薪資達 6萬5583元，受惠於部分企業發放績效獎金與酬勞，月增幅高達 15.92%，年增 5.48%。經常性薪資中位數為 3萬8291元，亦較去年同期成長 2.46%。

主計總處指出，今年薪資增長除受惠於基本工資調升，也反映企業加薪與工時延長。

另外，受惠於對等關稅提前拉貨效應以及新興科技產品需求提升，7月製造業平均加班工 17.1 小時，創近 15 年同月新高；1 至 7 月平均加班工時 17 小時，同樣刷新 15 年同期紀錄。尤其電子零組件業 7 月加班時數高達 27.7 小時，更創下主計總處有統計以來、46年同月新高紀錄。

官員分析，雖然部分廠商反應關稅提前拉貨，但科技發展日新月異，還有 iPhone 等新品陸續上市也帶動供應鏈出貨。財政部統計也顯示，電子零組件及消費性電子 7、8 月出口雙雙創新高，反映產業需求暢旺。

就業市場方面，截至 7 月底，全體受僱員工人數達 854 萬人，月增 4 萬人或 0.46%；與去年同期相比則增加 6.8 萬人，年增 0.80%。其中，製造業增加 9 千人最多，其次是批發零售業與住宿餐飲業各增 8 千人。累計 1 至 7 月平均受僱員工人數 850 萬人，年增 6.6 萬人，增幅 0.79%。

