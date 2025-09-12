工程師慘淪下流老人 88歲阿公打工「腳酸心也酸」

美國許多長者為了生計無法退休，大都人只能從事藍領工作。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高齡化時代來臨，老年貧窮的議題備受關注。在財務壓力下，美國許多高齡長者必須打工維持溫飽，因體力腦力退化，即使曾是白領也只能做藍領工作。一位工程師退休的88歲阿公目前在客服部門輪班，每天要站幾個小時，他坦言，如果沒有額外收入，就無法維持生計。

《商業內幕》披露美國高齡長者必須持續找打工機會的原因，大都是迫於經濟壓力，而且薪水也因年齡及體力因素大幅縮水，即使從年薪6位數（折合台幣至少300萬起跳）變為領最低工資，這些高齡長者只能無奈接受。

請繼續往下閱讀...

《商業內幕》採訪了 140 多名 80 歲及以上的高齡長者，數十人表示他們的時薪不到 20 美元（約台幣606元），雖高於 7.25 美元（約台幣220元）的聯邦最低工資 ，2009 年以來卻從未調漲過。但是，自那時以來，通貨膨脹率上升 50% 以上。

許多高齡長者在職業生涯早期從事過白領或高薪藍領工作 ，但隨著年齡增長，他們不得不接受較低的工資。這些高齡的阿公阿嬤經常因健康問題或裁員而被邊緣化，但他們都在這個階段，「有工作總比沒有好」。當然，部分高齡長者出來打工並非為了薪水，這些人經常將打工收入用來買禮物送給家人。

工程師退休的88歲長者法西（John Fahy）目前在1間家庭裝飾品與建材零售商的客服部門輪班，每天要站幾個小時，時薪 23 美元（約台幣697元）遠低於工程師的收入，他坦言，如果沒有額外收入，就無法維持生計。

幾年前，法西的妻子生病了，這對他們來說是一次經濟打擊，必須精打細算。去年妻子過世了，但法西的健康穩定，他說，「工作讓我活下去，因為與人接觸，有些人與我有相同或相似的問題，我不認為有退休的時候，只希望幾年後看到孫女順利大學畢業。」

89歲的希爾德布蘭德則是因30年前與妻子離婚，讓他失去所有資產，目前正努力恢復經濟狀況，目前每天送貨9個小時，每週3天，月薪大約相當於20世紀70年代1週的收入。

他淡定的說，人生總是波折重重，雖然還能工作也心存感激，但已經沒精力像以前那樣每週工作80多個小時，享受那種高端的生活方式了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法