最低工資審議會9/26登場 有望「連10漲」直逼3萬元

最低工資審議會9/26登場，有望連10漲。（示意圖，路透）

〔記者李靚慧／台北報導〕明年的最低工資調多少、能否「連10漲」？依法勞動部需於第3季召開最低工資審議會進行討論，勞動部今（12）日已發出開會通知，將於26日上午10時召開最低工資審議會，雖然勞資雙方對於調幅一向各有立場，但今年因有美國關稅戰攪局，審議委員已預期，會中「火花」應該不小。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅今日證實，114年最低工資審議會議將於9月26日於勞動部召開，勞動部今日已發出開會通知予各審議委員，連同最低工資研究小組作出的調幅建議報告，也將一併寄給委員參考。

請繼續往下閱讀...

根據最低工資法，最低工資的調幅，是依據消費者物價指數年增率作為「應參採指標」，同時參考10大「得參採」指標來擬訂。依照過往會中勞資協商的基本共識，多年來均依據「CPI年增率全數反映、經濟成長率勞資共享」的原則，對比今年主計總處預估全年CPI約2.21％、經濟成長年增率（GDP）預測值4.45％推算，明年最低工資調幅達「4％」不是問題，推估月薪可望直逼3萬元、時薪直逼200元。

不過，今年因有美國關稅戰攪局，至今台灣的關稅稅率仍未定案，明年對產業的衝擊未知，引發資方疑慮。日前經濟部長龔明鑫更指出，因美國關稅帶來全球經貿的不確定性，過往的最低工資調幅公式今年「不是那麼適當」，讓明年的最低工資能否順利依過去的共識調漲，蒙上不確定因素。

對此，勞團認為，最低工資調幅的參採數據屬於「落後指標」，是已經上揚的物價，若不給予勞工調升，如同削弱勞工的購買力，希望仍可依慣例調升，政府再得予受關稅影響的產業政策性薪資補貼。審議委員也都預期，因勞資雙方各有立場，今年的討論恐相當激烈。

現行最低工資為月薪2萬8590元、時薪190元。自105年以來，最低工資已連續9年調漲，讓月薪從105年的2萬8元調至2萬8590元，總調幅約42.9％；時薪由120元調至190元，總調幅約58.3％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法