台積電供應鏈將進駐屏東 屏東縣加快各項建設

屏東科學園區正在興建中。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣首座半導體供應鏈專區落腳屏東科學園區，預計明年下半年動工，屏東縣政府為配合產業發展，已加快道路的開闢，國際棒球場、屏東實驗中等學校也進行興建及招生，人才的培育也與學校結合，做好與產業連接的準備，提供最好的投資生活環境。

台積電副總經理莊子壽11日表示，屏東半導體供應鏈園區是台灣第一個以建設晶圓廠廠房及設施為核心的產業聚落，國科會南科管理局長鄭秀絨說，專區落腳屏東科學園區西側，約28公頃，已有10家供應鏈廠商承諾進駐，預計明年下半年動工，預定2027年第2季完成；台積電也會興建辦公大樓，作為檢驗測試、製程改善等使用，並協助供應鏈技術創新及提升。

屏東縣政府為了配合台積電產業鏈廠商進駐，在屏東科學園區的高鐵特區規劃新闢、拓建8條道路，都已經在完成發包，預計明、後年陸續完工，除了在道路交通進行拓寬、新增外，高屏二快也在進行，高鐵到屏東也在規劃執行，至於屏科實驗中學已開始興建及招生，一期校舍，預計明年7月可以進駐使用，並且與屏東大學、屏科大學等學校合作，培養半導體相關人才，在附近的國際棒球場已在施工中，預計2027完工，整體的進度都加快進行中，希望提供更好、更舒適的生活教育環境。

