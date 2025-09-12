光寶科遭割韭菜！外資反手爆砍1.35萬張霸榜，股價飆高摜殺。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在外資連9買，台股週五（12日）大漲258點，收25474點，再創收盤新高，雖然今買超265.25億元，卻對光寶科下重手，在連3買，今趁股價一度觸及173元波高，逢高大砍1.35萬張霸榜，不僅外資大賣，投信與自營商也同步站在賣方，在三大法人賣超1.41萬張下，股價開高摜殺，終場跌1.51%，收163元，成交量達8.78萬張。

光寶科從9月4日起，法人輪留買，股價連6漲，今股價續買高，一度來到173元，再創波高，不過，受到三大法人賣出衝擊，股價一度跌至160.5元，終場跌勢收斂，以163元作收，跌1.51%。

外資週五賣超前10大個股，依序為光寶科（2301）1萬3523張、神達（3706）8445張、華晶科（3059）7548張、台虹（8039）7425張、長榮航（2618）7260張、寶成（9904）4637張、台玻（1802）4399張、東元（1504）4204張、南亞科（2408）3577張、雷虎（8033）3420張。

