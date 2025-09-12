晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

光寶科遭割韭菜！外資反手爆砍1.35萬張霸榜 股價飆高摜殺

2025/09/12 16:48

光寶科遭割韭菜！外資反手爆砍1.35萬張霸榜，股價飆高摜殺。（資料照）光寶科遭割韭菜！外資反手爆砍1.35萬張霸榜，股價飆高摜殺。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在外資連9買，台股週五（12日）大漲258點，收25474點，再創收盤新高，雖然今買超265.25億元，卻對光寶科下重手，在連3買，今趁股價一度觸及173元波高，逢高大砍1.35萬張霸榜，不僅外資大賣，投信與自營商也同步站在賣方，在三大法人賣超1.41萬張下，股價開高摜殺，終場跌1.51%，收163元，成交量達8.78萬張。

光寶科從9月4日起，法人輪留買，股價連6漲，今股價續買高，一度來到173元，再創波高，不過，受到三大法人賣出衝擊，股價一度跌至160.5元，終場跌勢收斂，以163元作收，跌1.51%。

外資週五賣超前10大個股，依序為光寶科（2301）1萬3523張、神達（3706）8445張、華晶科（3059）7548張、台虹（8039）7425張、長榮航（2618）7260張、寶成（9904）4637張、台玻（1802）4399張、東元（1504）4204張、南亞科（2408）3577張、雷虎（8033）3420張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財