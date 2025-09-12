光寶科上下半年營收比重4：6 110kW電源第四季出貨

光寶科總經理邱森彬今日出席「2025經理人成長年會」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕光寶科（2301）總經理邱森彬今天表示，公司全年營運比重預估將呈現上半年4、下半年6，旗下110kW等級的AI伺服器電源方案第四季就會出貨，儘管消費性電子產品的表現比想像中還要疲弱，但在高功率電源系列產品支撐之下，全年業績可望年增雙位數百分比，AI貢獻比重「兩成沒問題」，明年還會更好。

邱森彬今日出席「2025經理人成長年會」時表示，AI伺服器用電密度持續拉升，單一機櫃電源已從33kW提升到110kW，光寶產品線同步升級，並導入電源屜（Power Shelf）、電源櫃（Power Rack）整體解決方案，結合液冷散熱能力，滿足企業級客戶的AI叢集應用。現在部分企業已開始採用電源櫃，發展趨勢明確，後續走向值得持續觀察。

請繼續往下閱讀...

在營運結構上，邱森彬強調，光寶近年以「精實聚焦」為策略主軸，陸續處分非核心業務，以及篩除毛利較低的產品類別，集中資源於雲端／伺服器電源、高階光電半導體與能源應用三大領域，過程中雖然面臨營收下降的陣痛期，但「價值再造」之下的成果可期。集團正由「被動執行者」轉為「主動開創者」，透過主管示範與制度激勵，提升整體含金量。

邱森彬觀察，2000年當時的全球500大企業，約有52%現在已經不復存在，主要原因包括市場轉變、產品成熟後的同質化競爭、組織僵化與自滿。成功的企業自然會進入新市場、發展新技術，打造新的商業模式，過程中改變經營重心，進行併購整合與組織變革。轉型不是華麗故事或模式複製，而是讓公司提供的解決方案對客戶與自身都具長期價值，用價值而非價格驅動前景。

邱森彬強調，光寶正從單純的電源供應器廠商，升級為主動定義規格的解決方案夥伴，毛利與營益率結構逐步改善。展望今年，除了消費性與行動裝置需求偏弱，全年仍可望靠AI高功率電源帶動，維持雙位數成長，其中AI相關產品營收占比上看兩成。明年進一步攜手輝達推出下一世代的AI電源新品，同時擴大旗下散熱產品的市佔率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法