晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

光寶科上下半年營收比重4：6 110kW電源第四季出貨

2025/09/12 16:43

光寶科總經理邱森彬今日出席「2025經理人成長年會」。（記者方韋傑攝）光寶科總經理邱森彬今日出席「2025經理人成長年會」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕光寶科（2301）總經理邱森彬今天表示，公司全年營運比重預估將呈現上半年4、下半年6，旗下110kW等級的AI伺服器電源方案第四季就會出貨，儘管消費性電子產品的表現比想像中還要疲弱，但在高功率電源系列產品支撐之下，全年業績可望年增雙位數百分比，AI貢獻比重「兩成沒問題」，明年還會更好。

邱森彬今日出席「2025經理人成長年會」時表示，AI伺服器用電密度持續拉升，單一機櫃電源已從33kW提升到110kW，光寶產品線同步升級，並導入電源屜（Power Shelf）、電源櫃（Power Rack）整體解決方案，結合液冷散熱能力，滿足企業級客戶的AI叢集應用。現在部分企業已開始採用電源櫃，發展趨勢明確，後續走向值得持續觀察。

在營運結構上，邱森彬強調，光寶近年以「精實聚焦」為策略主軸，陸續處分非核心業務，以及篩除毛利較低的產品類別，集中資源於雲端／伺服器電源、高階光電半導體與能源應用三大領域，過程中雖然面臨營收下降的陣痛期，但「價值再造」之下的成果可期。集團正由「被動執行者」轉為「主動開創者」，透過主管示範與制度激勵，提升整體含金量。

邱森彬觀察，2000年當時的全球500大企業，約有52%現在已經不復存在，主要原因包括市場轉變、產品成熟後的同質化競爭、組織僵化與自滿。成功的企業自然會進入新市場、發展新技術，打造新的商業模式，過程中改變經營重心，進行併購整合與組織變革。轉型不是華麗故事或模式複製，而是讓公司提供的解決方案對客戶與自身都具長期價值，用價值而非價格驅動前景。

邱森彬強調，光寶正從單純的電源供應器廠商，升級為主動定義規格的解決方案夥伴，毛利與營益率結構逐步改善。展望今年，除了消費性與行動裝置需求偏弱，全年仍可望靠AI高功率電源帶動，維持雙位數成長，其中AI相關產品營收占比上看兩成。明年進一步攜手輝達推出下一世代的AI電源新品，同時擴大旗下散熱產品的市佔率。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財