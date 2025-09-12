智崴LED飛行劇院，打進日本豪斯登堡樂園。（豪斯登堡業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕體感設備領導品牌智崴資訊（5263）打造的8K LED飛行劇院，今（12）日在長崎知名主題樂園豪斯登堡正式啟用，這是日本首座採用LED球幕的飛行劇院，也是目前日本最大的LED球幕。

位於長崎縣佐世保市的豪斯登堡，以荷蘭村風格聞名，園區遍布運河、風車、鬱金香花田與荷式建築，宛如走入歐洲小鎮，為進一步豐富遊客體驗，園區引進智崴的o-Ride飛行劇院系統，打造全新的「Air Cruise the Ride」飛行劇院，遊客入座後，座椅將旋轉180度進入直徑16米的8K LED球幕，隨即展開一場沉浸式旅程，從壯闊的動物大遷徙、滂沱的瀑布，到火山、湖泊與叢林的自然景觀，影像透過LED呈現的細節清晰、色彩飽滿，再搭配體感動作與感官特效，讓人彷彿親歷其中，盡情探索自然之美。

智崴已在日本東京富士急樂園與知名鐵道樂園打造兩座飛行劇院，這次於豪斯登堡打造第三座飛行劇院，也反映日本市場對智崴飛行劇院的高度肯定。「Air Cruise the Ride」飛行劇院的啟用，不僅為豪斯登堡引入新一代科技娛樂設施，也顯示主題樂園產業正朝向高畫質與高度沉浸體驗發展，該座飛行劇院從系統規劃、軟硬體設計到影片製作授權，皆由智崴團隊提供完整整合方案，協助樂園打造兼具創新與營運效益的沉浸式體驗，展現LED飛行劇院的發展實力。

