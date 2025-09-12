時尚大師亞曼尼遺囑曝光 公司股份陸續售予其他時尚品牌

數名民眾在時尚大師亞曼尼葬禮隔天的9日，駐足於義大利米蘭街頭的1幀巨幅亞曼尼紀念海報前。（歐新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據路透看到遺囑副本，日前辭世的時尚設計師亞曼尼（Giorgio Armani）在遺囑中指示繼承人，在18個月內出售其所創設的同名時尚公司15%的股份，以及在他過世後3到5年內將另外30%到54.9%的股份，轉售給同1名買家。遺囑中說，作為替代方案，也尋求公司IPO（首次公開發行）。

遺囑中還說，精品巨擘「酩悅軒尼詩－路易威登集團」（LVMH）、美妝集團「萊雅」（L'Oreal）、眼鏡品牌「依視路陸遜梯卡」（EssilorLuxottica）或其他集團，在購買股份上應享有優先權；繼承人未來出售時，應考慮與亞曼尼公司與商業往來的其他時尚與精品公司。

亞曼尼在上世紀70年代與商業夥伴兼戀人加雷歐第（Sergio Galeotti）創辦同名公司，且為該公司唯一主要股東；他一直到本月4日以91歲高壽辭世前，都是該公司創意與管理的主要掌控者，亞曼尼並無子女繼承家業。

亞曼尼公司2024年創造相對穩定的23億歐元（約台幣816.47億元）營收，但利潤在精品業普遍衰退的情況下已縮水。

