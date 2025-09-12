AI全都是泡沫？廣達楊麒令分析：只會更好

楊麒令今日出席「2025經理人成長年會」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達電腦（2382）資深副總暨雲達科技總經理楊麒令今天指出，從2021年、2022年開始，以圖形處理器（GPU）為主的伺服器逐漸成為發展AI產業重要的基礎設施，如今AI已經成為產業出口動能的關鍵驅動力，現在外界擔憂AI題材可能全都是泡沫，但事實上，相關需求結構穩定，以技術與應用的發展脈絡來看，未來只會更好。

楊麒令今日出席「2025經理人成長年會」時，回顧2007年至2009年雲端產業興起之後，超大規模客戶的客製化需求促使供應鏈由傳統OEM走向ODM。廣達在硬體提供者的角色定位上，與從事軟體與端到端解決方案的雲達形成互補，廣達具備完整產品線，雲達則專注於強化軟硬協同，理解應用與工作負載，以方案能力切入資料中心。

在AI技術方面，楊認為，關鍵轉折是發生在2017年，當時的技術發展推動參數規模與算力急升，導致叢集化（Cluster）成為常態；未來進一步朝向多模態深度融合、多代理（agentic）系統、工具使用與長短期記憶增強前進，同時以蒸餾、混合推理等方式降本提效，「AI工具會更便宜、更精準，應用只會更普及」。

楊麒令說，現在的AI基礎設施正在換檔，涵蓋網路、儲存、電力與散熱等，在商業模式與產業鏈上，雲端服務供應商（CSP）巨頭或是推動「主權AI」的參與者，帶動自研晶片（ASIC）與巨額資本開支，供應鏈需要加以因應在這樣的情況下，模組化平台將快速迭代。此外，軟體服務化帶動終端應用變現，計費方式將圍繞延遲、準確性與效率優化。

楊麒令從供應鏈的角度觀察，系統整合的新角色正在崛起，目標以更短的交期把硬體、軟體與工作負載封裝為場景化解決方案，並交付客戶實際落地。由此可見，AI產業以算力、資料量、基礎設施與商業模式四線並進，確立向上循環的結構。台灣在GPU伺服器、零組件、液冷與機櫃等鏈結上都具備優勢，未來前景可期。

