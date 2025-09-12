晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

AI全都是泡沫？廣達楊麒令分析：只會更好

2025/09/12 15:41

楊麒令今日出席「2025經理人成長年會」。（記者方韋傑攝）楊麒令今日出席「2025經理人成長年會」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達電腦（2382）資深副總暨雲達科技總經理楊麒令今天指出，從2021年、2022年開始，以圖形處理器（GPU）為主的伺服器逐漸成為發展AI產業重要的基礎設施，如今AI已經成為產業出口動能的關鍵驅動力，現在外界擔憂AI題材可能全都是泡沫，但事實上，相關需求結構穩定，以技術與應用的發展脈絡來看，未來只會更好。

楊麒令今日出席「2025經理人成長年會」時，回顧2007年至2009年雲端產業興起之後，超大規模客戶的客製化需求促使供應鏈由傳統OEM走向ODM。廣達在硬體提供者的角色定位上，與從事軟體與端到端解決方案的雲達形成互補，廣達具備完整產品線，雲達則專注於強化軟硬協同，理解應用與工作負載，以方案能力切入資料中心。

在AI技術方面，楊認為，關鍵轉折是發生在2017年，當時的技術發展推動參數規模與算力急升，導致叢集化（Cluster）成為常態；未來進一步朝向多模態深度融合、多代理（agentic）系統、工具使用與長短期記憶增強前進，同時以蒸餾、混合推理等方式降本提效，「AI工具會更便宜、更精準，應用只會更普及」。

楊麒令說，現在的AI基礎設施正在換檔，涵蓋網路、儲存、電力與散熱等，在商業模式與產業鏈上，雲端服務供應商（CSP）巨頭或是推動「主權AI」的參與者，帶動自研晶片（ASIC）與巨額資本開支，供應鏈需要加以因應在這樣的情況下，模組化平台將快速迭代。此外，軟體服務化帶動終端應用變現，計費方式將圍繞延遲、準確性與效率優化。

楊麒令從供應鏈的角度觀察，系統整合的新角色正在崛起，目標以更短的交期把硬體、軟體與工作負載封裝為場景化解決方案，並交付客戶實際落地。由此可見，AI產業以算力、資料量、基礎設施與商業模式四線並進，確立向上循環的結構。台灣在GPU伺服器、零組件、液冷與機櫃等鏈結上都具備優勢，未來前景可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財