關稅陰霾籠罩 中信金高麗雪：高風險法金授信戶僅佔1.5％

2025/09/12 15:38

中信金今（12）日舉行法人說明會（記者李靚慧攝）中信金今（12）日舉行法人說明會（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）中信金控2025年上半年累計稅後盈餘358.4億元、EPS1.78元，受到上半年台幣大幅升值影響，獲利表現較去年同期衰退，對於美國關稅政策對下半年的衝擊，中信金總經理暨發言人高麗雪表示，依據4大指標進行檢視，高風險法金授信戶僅佔1.5%，後續會每季檢視並給予有需要的客戶協助。

中信金今（12）日舉行法人說明會，由中信金總經理暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。中信金控2025年上半年稅後股東權益報酬率（ROE）16.29%，稅後資產報酬率（ROA）0.83%，高麗雪表示，雖然壽險子公司台灣人壽受第2季美元大幅貶值影響，匯兌損失增加，但主要子公司中信銀行上半年合併稅後盈餘277.6億元，受惠於放款動能強勁與淨利差擴大，財富管理、法人金融及信用卡業務表現穩健，使稅後盈餘較去年同期成長20%，獲利仍創同期歷史新高。

由於中美關稅近期可望底定，對於川普關稅政策可能對中信銀法金客戶的影響，高麗雪表示，自4月關稅戰議題出現後，中信銀就針對授信戶，例如受影響業務佔客戶營收達10%，並依據其生產基地的分散性、關稅轉價的能力，以及公司財務的健全度等各面向進行全球授信戶分析，區分出低中高風險的客戶，結果高風險客戶約佔全行的授信部位的1.5%，且自4月以來，到近期觀察，受影響的數字其實是有在縮小，後續我們會持續追蹤個案，特別是在目前狀況尚未明朗的狀況下，會每一季進行檢視。

