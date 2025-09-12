大全聯信用卡最高回饋衝12％ 第1年將狂灑10億福利點

大潤發與台新銀行聯名發行的大潤發聯名卡，隨著大潤發更名為大全聯，今天換裝為「大全聯信用卡」（JCB）。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕大潤發與台新銀行聯名發行的大潤發聯名卡，隨著大潤發更名為大全聯，今天換裝為「大全聯信用卡」（JCB），回饋場域涵蓋全聯、大全聯與全支付30萬個店點，新申辦最高回饋達12%，第1年預估會發出10億福利點。

全聯表示，大全聯信用卡卡面設計以全聯logo中的「人」字意象延伸，象徵聚集眾人的商店，巧妙融入大全聯英文名MEGA PXMART的字母M，蘊含雙品牌融合之核心主軸，並以金、紅用色勾勒出時髦俐落感，以新卡面、新權益、新申辦加碼回饋，展現新氣象。

根據內部統計，全聯、大全聯忠誠顧客的重疊率約為1成，顯見超市、量販通路在會員流動有極大成長空間，尤其大全聯設置豐富的家電、3C專區，可滿足全聯顧客的多元生活需求，藉由大全聯信用卡的加碼回饋，將有助於促進雙品牌間的會員流動。

歡慶新卡登場，9/12~12/31新申辦大全聯信用卡，消費透過「基本回饋與新卡加碼3%+綁定全支付4%+全全到位5%」，大全聯累計最高回饋12%福利點回饋。

大全聯店內消費每100元給最高福利點30點，回饋最高3%，新卡加碼活動每月合併上限共計1萬點福利點，限時福利點使用期限至2026/3/31）。

新申辦大全聯信用卡指定綁定全支付，9/12~12/31每月於大全聯店內消費達500元，單筆消費滿100元給最高40點限時福利點，加碼回饋最高4%（每月回饋上限3000點）。

新申辦大全聯信用卡當月在全聯、大全聯（不包含美食商店街）、全支付店外（不包含全聯/大全聯）通路皆有消費，且當月消費共計滿1000元即享5%加碼回饋（每月回饋上限2000點），透過全支付全台超過30萬個合作據點，店內、店外輕鬆累點，全面滿足會員生活圈消費需求。

新申辦大全聯信用卡在全聯消費也享有高回饋加碼方案，最高回饋7%，新申辦大全聯信用卡在全聯消費每滿100元給最高加碼回饋20點限時福利點，回饋最高2%（每月合併上限1萬點福利點）。

完成「全全到位」踩點任務，新申辦大全聯信用卡當月在全聯、大全聯（不包含美食商店街）、全支付店外（不包含全聯/大全聯）通路皆有消費，當月消費共計滿1000元即享5%加碼回饋，每月回饋上限2000點，再享5%最高加碼回饋，合計最高7%回饋率。

