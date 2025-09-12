加油族等等！下週汽柴油柴預估最多降0.1元

中油啟動平穩措施後，下週國內汽柴油預估可能不調整或調降0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油等等!受到國際油價走跌影響，中油啟動平穩措施後，下週國內汽柴油預估可能不調整或調降0.1元。

國際油價因全球石油庫存大幅增加而下跌；中油累算至9月11日的調價指標7D3B週均價為68.99美元，較上週下跌0.7美元。本週新臺幣兌美元匯率為30.389元，較上週升值0.282元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.4元，柴油調降0.1元。

中油啟動平穩措施後，汽油不調整或調降0.1元、柴油不調整或調降0.1元。若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4或27.3元，95無鉛汽油每公升28.9或28.8元，98無鉛汽油每公升30.9或30.8元，超級柴油每公升26.4或26.3元。

實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

