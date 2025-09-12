墨西哥跟進川普！對中進口車課50％重稅 中國急喊話

墨西哥週三（10日）宣佈，將把來自中國的汽車關稅上調至50％。（路透資料照）





〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥10日宣布將對中國與其他亞洲國家的進口汽車課徵50％關稅，分析師認為，此舉旨在安撫美國川普政府。對此，中國外交部喊話：「中方高度重視中墨關係發展，希望墨方同中方相向而行。」

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）10日表示，將對未與墨西哥達成貿易協議的國家逾1400類包含紡織、家具、鋼鐵與汽車等產業，價值約達520億美元的進口產品升高關稅，稅率從10％至50％不等，受影響國家包含中國、南韓與印度等。

他說，關稅升至最高50％，主要目的是保護就業。對於中國進口汽車，他說，雖然目前已課徵20％關稅，「沒有某種程度的保護，你幾乎無法競爭」。

對此，中國外交部發言人林劍昨日在例行記者會中表示，中方始終倡導普惠包容的經濟全球化，反對各種形式的單邊主義、保護主義以及歧視性、排他性措施，堅決反對在他人脅迫下以各種名目對華設限、損害中方正當權益。「我們會根據實際情況堅決維護自身權益。」

他也喊話：「中國和墨西哥同為全球南方重要成員，互利共贏是中墨經貿合作的本質特徵。中方高度重視中墨關係發展，希望墨方同中方相向而行，共同推動世界經濟復甦和全球貿易發展。」

根據彭博報導，墨西哥已取代俄羅斯，成為中國最大的汽車外銷國。今年上半年，中國出口至墨西哥的汽車年增24％至28萬輛。這讓美國惱火，因為川普總統對中國發動貿易戰，墨國此舉顯然是為安撫其最大貿易夥伴。

