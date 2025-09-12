晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

墨西哥跟進川普！對中進口車課50％重稅 中國急喊話

2025/09/12 14:29

墨西哥跟進川普！對中進口車課50％重稅 中國急喊話墨西哥週三（10日）宣佈，將把來自中國的汽車關稅上調至50％。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥10日宣布將對中國與其他亞洲國家的進口汽車課徵50％關稅，分析師認為，此舉旨在安撫美國川普政府。對此，中國外交部喊話：「中方高度重視中墨關係發展，希望墨方同中方相向而行。」

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）10日表示，將對未與墨西哥達成貿易協議的國家逾1400類包含紡織、家具、鋼鐵與汽車等產業，價值約達520億美元的進口產品升高關稅，稅率從10％至50％不等，受影響國家包含中國、南韓與印度等。

他說，關稅升至最高50％，主要目的是保護就業。對於中國進口汽車，他說，雖然目前已課徵20％關稅，「沒有某種程度的保護，你幾乎無法競爭」。

對此，中國外交部發言人林劍昨日在例行記者會中表示，中方始終倡導普惠包容的經濟全球化，反對各種形式的單邊主義、保護主義以及歧視性、排他性措施，堅決反對在他人脅迫下以各種名目對華設限、損害中方正當權益。「我們會根據實際情況堅決維護自身權益。」

他也喊話：「中國和墨西哥同為全球南方重要成員，互利共贏是中墨經貿合作的本質特徵。中方高度重視中墨關係發展，希望墨方同中方相向而行，共同推動世界經濟復甦和全球貿易發展。」

根據彭博報導，墨西哥已取代俄羅斯，成為中國最大的汽車外銷國。今年上半年，中國出口至墨西哥的汽車年增24％至28萬輛。這讓美國惱火，因為川普總統對中國發動貿易戰，墨國此舉顯然是為安撫其最大貿易夥伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財